Académico llevó las voces indígenas de Chile a la Semana del Patrimonio Cultural de Beijing

El doctor en Educación Intercultural y profesor de música Mario Carvajal, de origen Chango, viajó por primera vez a China para participar en la Segunda Semana del Patrimonio Cultural Inmaterial de Beijing, un encuentro mundial que reunió a representantes de 61 países y que busca proyectar la diversidad cultural como un puente duradero entre las naciones.

El viaje, relató a Efecto China, surgió de manera inesperada. "Estoy acostumbrado a planificar encuentros interculturales por meses, pero esto ocurrió en dos o tres semanas", explicó Carvajal.

La invitación llegó desde el área cultural de la Embajada de China en Chile y se articuló con el empresario y gestor cultural Jianqing Wang. "De un día para otro ya estaba en China participando en esta grata y enorme experiencia", recuerda.

Un choque cultural significativo

Carvajal afirmó que el desembarco en Beijing fue un impacto profundo. "Uno se siente desprotegido en términos de competencias culturales, pero poco a poco todo va fluyendo y la cultura, las tradiciones y las sonoridades son la bienvenida", destacó.

La feria se desarrolló entre el 17 y el 21 de octubre en espacios altamente simbólicos como el Museo del Gran Canal y la Biblioteca de Beijing, en el Parque Forestal del Corazón Verde. Allí se presentaban manifestaciones culturales de Asia, África, Europa, América Latina y Oceanía.

"Era como un crisol... ya el viaje era un preámbulo de lo que venía", rememoró.

Entre las expresiones que más lo impactaron destaca los cantos medievales de Georgia, la polifonía de las comunidades Dong de China, danzas de Brasil y el canto gutural de Mongolia.

Representar al pueblo Chango en China

El académico enfatizó la importancia de expresar su identidad de origen en un escenario internacional. "Siempre es una responsabilidad compartir las expresiones culturales comunitarias", dijo.

El pueblo Chango, recordó, está en un proceso de etnogénesis reciente porque "tiene muy corto tiempo de reconocimiento y está reconstruyendo sus elementos culturales. Estos encuentros permiten reafirmar el orgullo identitario".

Destacó, además, el respeto profundo que China otorga a las culturas del mundo y afirmó que "estos escenarios le dan dignidad y un respeto muy fuerte a nuestras expresiones culturales".

Similitudes entre China y los pueblos originarios

Carvajal identificó vínculos filosóficos y culturales entre ambas tradiciones milenarias:

Relación espiritual con la naturaleza

Valor del oficio artesanal

Sentido comunitario por encima del individualismo

"Nada existe aisladamente; todas las personas se completan en relación con los otros", reflexionó.

También observó conexiones con la historia reciente china, especialmente en encuentros con invitados de la Embajada de ese país en Chile.

"Los mayores se vieron reflejados en esa China de hace 50 años, una China rural y pobre, pero también profundamente comunitaria y trabajadora", destacó.

Una ruca en Macul como punto de encuentro

Uno de los momentos más significativos ocurrió en Chile, cuando la Embajada visitó una ruca mapuche en Macul, gestionada por el músico Iván Paredes.

Carvajal lo describe como un gesto de diplomacia cultural auténtica porque "si usted quiere conocer cómo somos, tiene que visitar nuestra casa".

El académico explicó que "es un ritual donde todos los cargos quedan fuera de la ruca. Adentro nos encontramos como seres humanos compartiendo historias, formas de vida y sueños".

Lecciones desde China

Tras su experiencia en Beijing, Carvajal destacó los aprendizajes clave de este viaje.

El primero, resaltó, es la disciplina y la calidad como forma de respeto. "En China la calidad es una forma de respeto", afirma.

También resaltó la mirada estratégica. Carvajal afirmó que en China "planifican a 100 años. Sus tiempos no son los habituales".

La armonía como principio ético y comunitario fue otro de los puntos que destacó Carvajal quien explicó que conecta profundamente con la cosmovisión indígena latinoamericana.

También subrayó que China ya forma parte de la vida cotidiana de Chile, tanto en tecnología como en presencia histórica. "China está en nosotros; no es un gigante lejano. Basta mirar el norte de Chile para ver comunidades chinas de siglos atrás".

Carvajal observó que en China el patrimonio cultural dialoga activamente con el turismo y el desarrollo económico.

"Las expresiones culturales también pueden proyectarse en términos de desarrollo. No basta con una feria artesanal; hay que dar el salto, siempre desde el orgullo identitario", expresó.

En Beijing él mismo realizó seis presentaciones musicales con instrumentos latinoamericanos y originarios, integrando arte, cultura y difusión internacional.

Para Carvajal, este viaje marca un punto de inflexión: "Lo digo con humildad: esto fue un regalo de la vida. Creo que podría inaugurar un puente intercultural desde los propios pueblos indígenas, para repensar el futuro desde voces milenaria", concluyó.