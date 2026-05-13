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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Política y RREE

China y el mundo árabe fortalecen cooperación mediática en foro realizado en Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

Cerca de 250 representantes de medios, think tanks y organismos internacionales participaron en El Cairo en una conferencia impulsada por Xinhua y la Liga de Estados Árabes.

China y el mundo árabe fortalecen cooperación mediática en foro realizado en Egipto
 Xinhua
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China y los países árabes inauguraron en El Cairo una nueva edición de la Conferencia de Asociación China-Estados Árabes del Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks de Sur Global, instancia que busca fortalecer la cooperación mediática, el intercambio cultural y la coordinación entre países del Sur Global.

El encuentro, realizado en la sede de la Liga de Estados Árabes, reunió a cerca de 250 representantes de más de 110 medios de comunicación, centros de estudios, instituciones gubernamentales y empresas de China y del mundo árabe.

La actividad fue organizada conjuntamente por la Agencia de Noticias Xinhua y la organización regional árabe.

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Cooperación China-Estados árabes

La conferencia tuvo como eje central el fortalecimiento de la relación entre China y los Estados árabes en áreas como gobernanza global, innovación digital, desarrollo pacífico y aprendizaje mutuo entre civilizaciones. El lema del evento fue: "Aunar sabiduría y emprender un nuevo viaje: Construir juntos una comunidad China-Estados árabes de futuro compartido".

Durante la apertura, el secretario general de la Liga de Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, sostuvo que los países del Sur Global enfrentan desafíos comunes y destacó la importancia de reforzar la cooperación entre medios y think tanks para promover un orden internacional "más justo y equitativo".

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El dirigente también valoró que el foro se desarrollara en la sede de la Liga Árabe, señalando que permitirá ampliar los intercambios de experiencias y profundizar los vínculos culturales entre China y el mundo árabe.

Xinhua destaca relaciones en "el mejor periodo de su historia"

El presidente de Xinhua, Fu Hua, afirmó que las relaciones China-Estados árabes atraviesan "el mejor periodo de su historia", destacando el aumento de la cooperación política, económica y cultural entre ambas partes.

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Fu indicó además que los medios de comunicación y los think tanks tienen un rol clave para fortalecer la amistad entre ambas regiones y difundir iniciativas impulsadas por el presidente chino, Xi Jinping, como la idea de una "comunidad de futuro compartido para la humanidad".

En paralelo, el embajador chino en Egipto, Liao Liqiang, recordó que este año se cumplen 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y los Estados árabes, subrayando la relevancia estratégica del vínculo bilateral.

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Ruta de la Seda y gobernanza global

Uno de los hitos del encuentro fue la presentación de la edición en árabe del libro "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping", además de una exhibición artística inspirada en la Ruta de la Seda y el intercambio cultural entre ambas civilizaciones.

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La conferencia también contempla debates sobre desarrollo pacífico, innovación digital y cooperación entre medios del Sur Global, en momentos en que China busca ampliar su presencia diplomática y cultural en Medio Oriente y África.

Para China, el fortalecimiento de la cooperación China-Estados árabes forma parte de una estrategia más amplia para consolidar alianzas con países emergentes y reforzar espacios multilaterales alternativos frente al predominio de Occidente en la gobernanza internacional.

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