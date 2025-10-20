El Partido Comunista chino inicia el pleno que trazará el próximo plan quinquenal del país

El Partido Comunista de China (PCCh) inauguró este lunes en Beijing la cuarta sesión plenaria de su XX Comité Central, una reunión de cuatro días en la que debatirá las recomendaciones para el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que fijará las prioridades económicas y sociales del país para los próximos cinco años.

Según informó la televisión estatal CCTV, el secretario general del PCCh y presidente del país, Xi Jinping, "presentó un informe de trabajo en nombre del Buró Político del Comité Central" y ofreció "una explicación sobre el borrador de las recomendaciones del Comité Central del PCCh para la formulación del XV Plan Quinquenal".

El plenario, que se celebra a puerta cerrada, reúne a cerca de 200 miembros titulares y suplentes del Comité Central y se prevé que concluya el jueves con un comunicado oficial.

La sesión llega en un momento en que el Partido busca definir el rumbo económico de la próxima etapa, marcada por el énfasis en la innovación, la seguridad y el consumo interno, así como por los desafíos externos derivados de las tensiones con Estados Unidos.

En los días previos, los medios oficiales insistieron en la idea de que el nuevo plan servirá para consolidar la estabilidad económica y reforzar el liderazgo del presidente Xi Jinping en la planificación a largo plazo.