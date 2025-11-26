Universidad de Magallanes inaugura el Instituto Confucio más austral del mundo

La Universidad de Magallanes (UMAG) se prepara para un hito académico y cultural en el extremo sur de Chile con la inauguración oficial de su nuevo Instituto Confucio, programada para este viernes 28 de junio en el Centro Cultural de Punta Arenas.

En conversación con Efecto China en Cooperativa, el director de la nueva entidad, Sun Xintang, entregó detalles sobre la alta expectativa que ha generado el proyecto en la región y la importancia geopolítica de establecer este vínculo educativo en la zona más austral del mundo.

Según explicó el académico, la respuesta de la comunidad universitaria ha sido sorpresiva y rápida, demostrando una demanda latente por aprender el idioma asiático.

"Esta semana tuvimos la primera promoción de los estudiantes, los alumnos para los primeros cursos de idioma chino en la Universidad de Magallanes. Estamos muy contentos porque dos cursos para 60 cupos, en tres días ya ocuparon todo. Entonces, ahora sí, los dos cursos también andan muy bien", destacó Sun quien añadió que "hay un gran interés por aprender el idioma chino acá en esta región más austral del mundo", señaló Sun Xintang.

Más que un idioma

El director enfatizó que el Instituto Confucio no se limitará únicamente a la enseñanza lingüística. El proyecto, fruto de una colaboración tripartita entre la UMAG, la Fundación de la Enseñanza Internacional del Idioma Chino y la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, busca abrir puertas académicas y laborales.

"El Instituto Confucio es una institución no solo para la enseñanza del idioma chino (...) sino también es una institución que también tiende puentes entre China y Chile, por ejemplo, para el intercambio cultural", explicó Sun.

El académico chino reunido con autoridades de la universidad magallánica. (Foto: UMAG)

"El Instituto Confucio puede también aumentar este intercambio académico entre China y Chile (...) Vamos a tener programas académicos de nivel más avanzado. Por ejemplo, para dar becas a los estudiantes a estudiar en China, estudiar un pregrado, un posgrado, incluso un doctorado (...) Los mejores estudiantes del Confucio en el futuro tienen oportunidad de ir a China a estudiar, estudiar una carrera, incluso presentar un proyecto de investigación. Y con beca, claro con beca", contó.

El instituto también proyecta expandirse más allá de la comunidad universitaria, ofreciendo cursos al público general y capacitación para empresas de la región que mantienen inversiones o vínculos comerciales con el gigante asiático.

Fortaleciendo el "punto débil"

Al analizar el contexto de la inauguración, que coincide con el 55° aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Sun Xintang valoró la solidez de los lazos políticos y económicos, recordando hitos como el apoyo de Chile al ingreso de China a la OMC y el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, hizo una autocrítica constructiva sobre el aspecto cultural.

"Por mi parte, yo creo las relaciones culturales, educativas, aún quedan mucho que avanzar, que desarrollar. Porque, con toda sinceridad, es un punto débil entre los vínculos de ambos países. Entonces justamente el Instituto Confucio, el rol del Instituto Confucio es fortalecer estos vínculos culturales, educativos para que más jóvenes tengan acceso a las oportunidades", reflexionó el director.

Para subsanar esta brecha, el instituto ya ha comenzado a gestionar visitas de alto nivel, como la reciente conferencia del escritor chino Xue Mo en la universidad, marcando el inicio de una agenda que incluirá a poetas, artistas y cineastas.

"La inauguración de nuestro Instituto Confucio sí que es uno de los mejores hitos para este 55 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Chile y China", concluyó Sun Xintang.

La UMAG será la cuarta universidad en Chile en contar con un Instituto Confucio, sumándose a la Universidad Santo Tomás, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de La Frontera. A nivel global, existen actualmente más de 400 Institutos Confucio en 140 países, dedicados a la enseñanza del idioma y la cultura china.