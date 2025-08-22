Zhengzhou promueve alianzas estratégicas con Chile en conferencia empresarial
Autoridades y empresas se darán cita en Santiago para abrir nuevas oportunidades de cooperación bilateral.
La ciudad china de Zhengzhou, en la provincia de Henan, organizará en Chile la Conferencia de Promoción de la Cooperación Económica y Comercial China (Zhengzhou) – Chile, con el fin de reforzar los lazos bilaterales en comercio, infraestructura, cultura y agricultura.
El encuentro se realizará el 28 de agosto, a las 09:30 horas, en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago, y contará con la participación de autoridades y empresas de ambos países interesadas en expandir sus vínculos con el mercado asiático.
La actividad forma parte de la preparación de la 18ª Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe (China-LAC Business Summit), una de las plataformas de mayor relevancia para el diálogo económico entre China y América Latina.
Durante la conferencia se presentarán proyectos de inversión, se impulsará la promoción empresarial y se concretarán firmas de acuerdos comerciales, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de cooperación económica y comercial entre Zhengzhou y Chile.
El Gobierno Popular de Zhengzhou extendió una invitación a las compañías nacionales interesadas en explorar alianzas estratégicas con el gigante asiático.
"Queremos compartir oportunidades, discutir cooperación y promover el desarrollo conjunto entre Chile y China", señala la invitación oficial.