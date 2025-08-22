Zhengzhou promueve alianzas estratégicas con Chile en conferencia empresarial

La ciudad china de Zhengzhou, en la provincia de Henan, organizará en Chile la Conferencia de Promoción de la Cooperación Económica y Comercial China (Zhengzhou) – Chile, con el fin de reforzar los lazos bilaterales en comercio, infraestructura, cultura y agricultura.

El encuentro se realizará el 28 de agosto, a las 09:30 horas, en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago, y contará con la participación de autoridades y empresas de ambos países interesadas en expandir sus vínculos con el mercado asiático.

Chile y Zhengzhou fortalecen cooperación económica

La actividad forma parte de la preparación de la 18ª Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe (China-LAC Business Summit), una de las plataformas de mayor relevancia para el diálogo económico entre China y América Latina.

Durante la conferencia se presentarán proyectos de inversión, se impulsará la promoción empresarial y se concretarán firmas de acuerdos comerciales, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de cooperación económica y comercial entre Zhengzhou y Chile.

Invitación a empresas chilenas

El Gobierno Popular de Zhengzhou extendió una invitación a las compañías nacionales interesadas en explorar alianzas estratégicas con el gigante asiático.

"Queremos compartir oportunidades, discutir cooperación y promover el desarrollo conjunto entre Chile y China", señala la invitación oficial.