CGE impulsa la alfabetización y desarrollo digital para adultos mayores de Machalí

En el marco de su Programa Ilumina, que impulsa la educación y formación de las comunidades donde presta servicio, la distribuidora eléctrica CGE convocó a 40 adultos mayores de la comuna de Machalí para participar en el curso gratuito “Alfabetización y Desarrollo de Habilidades Digitales para la Tercera Edad”.

El programa, diseñado especialmente para este grupo etario, tuvo el desafío de abrir espacios de alfabetización digital para ellos, que les permitió adquirir conocimientos para avanzar de acuerdo con los desafíos digitales del mundo actual.

“Sabemos que la digitalización de los trámites y acciones de la vida diaria tuvieron un acelerado avance con la pandemia del Covid-19, dejando a muchos adultos mayores en desventaja frente al resto de la población. Por ello, en esta ocasión nos focalizamos en entregar herramientas a personas de la tercera edad, quienes con entusiasmo lograron adquirir nuevos conocimientos digitales para su desarrollo social y familiar”, indicó Cristián Briceño, gerente de Comunicaciones e Integración Cultural de CGE.

Este curso se impartió a través de la consultora Ditraining con el apoyo de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Machalí, tuvo una duración de un mes. La ceremonia de entrega de certificados de los participantes se realizó el pasado 7 de octubre en dependencias del municipio.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Juan Carlos Abud, expresó que “esta es una gran oportunidad, y agradecemos a CGE y la consultora porque con estas iniciativas, nuestros adultos mejores pueden acortar la brecha digital no solo con conocimiento y tecnología, sino que con el tablet que les fue entregado como parte del curso, y que van a poder usar de forma cotidiana”.

Edda Contreras, profesora jubilada y una de las participantes del curso, señaló que “encontré excelente el programa, porque al estar con profesores podíamos avanzar en muchos programas que desconocíamos o que no teníamos la práctica. Fue demasiado útil porque así no tenemos que estar molestando a los nietos, aquí nos explicaron con mucha paciencia, y ahora tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Agradecemos a la empresa que impulsó este curso y además, de manera gratuita”.

Estas acciones son parte de las actividades de Compromiso Social que desarrolla CGE anualmente en su zona de concesión y buscan aportar en el crecimiento de las comunidades, con iniciativas que benefician directamente a las personas, ampliando sus opciones de crecimiento e inclusión para mejorar su calidad de vida.

