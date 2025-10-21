CGE refuerza la integración cultural con la celebración del Festival del Medio Otoño

Como parte de sus iniciativas de intercambio cultural entre China y Chile, CGE organizó una jornada de celebración del Festival del Medio Otoño, una de las festividades más importantes de la cultura china. El evento se realizó el 8 de octubre y reunió a trabajadores y ejecutivos chilenos y chinos en un espacio de encuentro y aprendizaje mutuo.

El Festival del Medio Otoño, también conocido como el "Festival de la Luna", se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunar chino, durante la luna llena, lo que corresponde a septiembre o principios de octubre del calendario gregoriano. Es una celebración que simboliza la reunión familiar y la gratitud por la cosecha.

Durante la actividad, los equipos de CGE compartieron una degustación de platos típicos, como los tradicionales pasteles de luna, y participaron en juegos y adivinanzas relacionadas con esta festividad. Además, aprendieron a elaborar linternas tradicionales de loto y conejo, parte esencial de la decoración en esta fecha.

Carolina León, directora de Servicios Centralizados de CGE, destacó el valor de estas instancias: "Esta es una de las fiestas tradicionales más importantes de la cultura china. Este día tiene mucho que ver con la luna llena de otoño y está estrechamente relacionado con la historia del pueblo chino. Esta fiesta tiene más de 2.000 años de historia, y estas actividades conjuntas nos permiten conocer las tradiciones y fortalecer las relaciones dentro de la compañía".

Origen de la festividad

El Festival del Medio Otoño tiene una larga historia. La expresión "mediados de otoño" apareció por primera vez en el antiguo libro "Zhou Li" de la dinastía Zhou, aunque no se convirtió en una festividad nacional hasta la dinastía Tang (618-907).

Según la tradición, las familias instalan un altar bajo la luna y realizan ofrendas, especialmente pasteles de luna, que se dividen en porciones iguales al número de miembros de la familia, incluidos aquellos que están ausentes, reflejando así el carácter familiar y de unidad de la celebración.

Considerado la segunda fiesta tradicional más importante de China, después del Año Nuevo Lunar, el Festival del Medio Otoño se ha convertido también en un símbolo de amistad y entendimiento entre los pueblos.

Esta actividad de CGE busca fortalecer los lazos culturales entre China y Chile, consolidar los equipos de trabajo y fomentar la comunicación y colaboración entre todos los integrantes de la compañía.

Este es un contenido presentado por CGE Energía.