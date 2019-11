Alejandro Sanz trae a Chile #LaGira

Alejandro Sanz llegará al Movistar Arena de Santiago el próximo 25 de febrero de 2020, como parte de #LaGira en Latinoamérica, en la que presentará sus grandes éxitos y los nuevos temas incluidos en #ELDISCO.

La venta general de entradas comenzó el día viernes 18 de octubre, a través del sistema Puntoticket.

Así, durante los meses de febrero y marzo Sanz recorrerá 7 países con un enorme espectáculo concebido para grandes recintos. El show cuenta con la producción más espectacular vista hasta la fecha: 1.000 m2 de pantallas LED alojarán un contenido audiovisual en HD, diseñado especialmente para la ocasión, unido a 250 mil watts de sonido.

Alejandro Sanz estará acompañado de una banda formada por 6 hombres y 6 mujeres, venidos de distintas partes del mundo:

#LABANDA es:

Michael Ciro (Director musical, Guitarra) EE.UU.

Alfonso Pérez (Director musical, Piano, Guitarra y Coros) ESPAÑA

Helen De La Rosa (Batería) REP. DOMINICANA

Brigitte Sosa (Bajo y Teclado) ESPAÑA

Pau Figueres (Guitarra y Coros) ESPAÑA

Glenda del E (Piano, Teclados y Coros) CUBA

Chris Hierro (Órgano, Teclados y Coros) EE.UU.

Crystal Torres (Trompeta) EE.UU.

Carlos Martín (Trombón, Trompeta y Percusión) ESPAÑA

Vic Mirallas (Saxofón, Piano, Guitarra y Coros) ESPAÑA

Txell Sust (Coros) ESPAÑA

Karina Pasian (Coros) EE.UU.

Tras el rotundo éxito conseguido en España con #LaGira, de la que disfrutaron más de 200 mil personas en 5 conciertos sold out, y su paso Estados Unidos con 16 espectaculares shows, Alejandro Sanz acaba de iniciar #LaGira en México, con 14 fechas confirmadas.

El artista español más grande de todos los tiempos anunció las primeras fechas de #LaGira 2020 tras recibir el mayor número de nominaciones en la 20ª edición de los Latin Grammy, con 8 en total, destacando en las 3 principales categorías: Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año, donde opta en estas últimas con dos temas de manera simultánea: "No Tengo Nada" y "Mi Persona Favorita".

Sanz logró nominaciones por:

Grabación del Año: "No Tengo Nada"

Grabación del Año: "Mi Persona Favorita"

Álbum del Año: "#ELDISCO"

Canción del Año: "No Tengo Nada"

Canción del Año: "Mi Persona Favorita"

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo: "#ELDISCO"

Mejor Canción Pop: "Mi Persona Favorita"

Mejor video musical versión larga: "Lo que fui es lo que soy"

#ELDISCO

Cuatro años han transcurrido desde que Alejandro Sanz editara su último disco de estudio, "Sirope", y tras meses de expectación, marcados por el lanzamiento de tres singles de adelanto ("No Tengo Nada", "Back In The City" junto a Nicky Jam y "Mi Persona Favorita" con Camila Cabello) el español lanzó el pasado mes de Abril #ELDISCO, la esperada colección de nuevas canciones que debutó en el número #1 directo en un total de 14 países y que fue Doble Disco de Platino en España y Disco dce Oro en Argentina y Chile

Además, su sencillo "Mi Persona Favorita" fue certificado oro por la RIAA en Estados Unidos y Puerto Rico.

Primeras fechas de #LAGIRA 2020:

13 Febrero – Lima (Perú) – Jockey Club

16 Febrero – Asunción (Paraguay) – Arena SND

19 Febrero – Montevideo (Uruguay) – Antel Arena

22 Febrero - Buenos Aires (Argentina) – Hipódromo de Palermo

25 Febrero – Santiago (Chile) – Movistar Arena

5 Marzo – Quito (Ecuador) – Coliseo General Rumiñahui

7 Marzo – Guayaquil (Ecuador) – Estadio Alberto Spencer

12 Marzo – Bogotá (Colombia)

14 Marzo – Cali (Colombia) – Estadio Pascual Guerrero

