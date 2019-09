Cinco artistas chilenos se suman a galería virtual de TV Samsung

Como parte de las novedades de su nuevo LineUp 2019 para el televisor The Frame, Samsung anunció la inclusión de los primeros cinco artistas chilenos a la plataforma "ArtStore", sumándose a las más de 1.200 obras de artes de galerías y museos reconocidos a nivel mundial.

A partir de este 1 de octubre, las obras de Alberto Montt, Catalina Rojas, Karin Barrera, Mari Grisanti y Verónica Doerner estarán disponibles para todos los usuarios que quieran disfrutarlas cuando la TV esté apagada.

Se trata de la plataforma para The Frame, un televisor que llegó a revolucionar el mercado y que instauró la categoría de Lifestyle TV, que cuenta con tres opciones que permiten exhibir y visualizar obras de arte o fotografías cuando no estés usándola.

"Es la concreción de un anhelo que teníamos hace mucho tiempo", dice Matias Sabaj, product manager de Televisores en Samsung Electronics Chile.

En este sentido, Sabaj agregó que "estos cinco artistas pasaron por un exhaustivo proceso de selección liderado por un comité editorial establecido en Corea, que vela por un estándar de calidad artística en la plataforma, donde se pueden encontrar colecciones curadas por instituciones de talla mundial como el Albertina, Art Museum de Viena, Saatchi Art o la mítica agencia internacional de fotografía Magnum Photos".

"Las obras de estos cinco artistas chilenos están en un nivel superlativo, poniendo el nombre del arte chileno en lo más alto", comentó.

Los cinco exponentes chilenos se suman a otros dos latinoamericanos -Anuar Patjane de México y Araquem de Brasil- y la selección de sus mejores trabajos estarán disponibles a través de la suscripción mensual a la "ArtStore" por 2.990 pesos o mediante la modalidad "a la carta", donde cada obra cuesta 9.990.

Las novedades para The Frame

En esta versión 3.0 de The Frame también se presentaron novedades donde se incorpora -por primera vez- tecnología QLED que garantiza 100 por ciento de volumen de color en las imágenes y mil millones de tonos para lograr una experiencia envolvente con precisión, brillo mejorado y negros más profundos.

Además, la versión 2019 también trae nuevos tamaños del dispositivo: Al conocido modelo de 55 pulgadas, se suman 43, 49 y 65 pulgadas, todos 4K, ideales para convertir cualquier habitación en una galería de arte.

Buscando adaptarse a los diferentes estilos de vida, también se incorporó el diseño personalizable a través de marcos magnéticos desmontables en cuatro colores distintos: beige, café, negro y blanco.

Para disfrutar del Modo Arte, The Frame cuenta con un soporte para la pared sin espacios, que permite que la televisión quede completamente pegado al muro, como un cuadro. Además, tiene un único cable casi invisible, de 3,5 milímetros de grosor y 5 metros de largo, que está enlazado a su One Connect para que todas las conexiones a otros dispositivos no queden a la vista.

También incluye dos sensores: Uno de luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo y color para lograr una iluminación natural -independiente si es de día o de noche- y otro de movimiento, para detectar la presencia de personas a su alrededor y encender la pantalla o apagarla para ahorrar energía.

Mientras la pantalla esté apagada se podrá usar cualquiera de sus tres opciones: Desde usar fotografías o imágenes propias, acceder a la Colección Samsung -con 20 obras precargadas de forma gratuita- o a través de la galería virtual pagada "ArtStore".

Este es un contenido auspiciado.