¿Cómo pagar hasta 30 por ciento menos en los gastos comunes?

Desde que las personas deciden vivir en un departamento por las comodidades que esto implica, con el tiempo aparece la gran problemática que tienen todos los futuros propietarios o arrendatarios, este es el gasto común. El valor que es elevado, en muchos casos no se sabe cómo se utiliza, gestiona y distribuye dentro de un edificio.

La alta rotatividad que tienen las administraciones tiene como efecto partir desde cero con los procesos de administración, indistintamente si el edificio es muy antiguo o nuevo. Esto debido a que la reportabilidad que deben ejercer frente a la comunidad y comité no es efectiva ni 100% clara a la hora de rendir cuentas en el manejo que tienen los gastos comunes.

Otro de los puntos que más preocupa a los propietarios, es la mala gestión que pueda tener un administrador, ya que el descuido que tienen en los equipamientos de edificio tales como; calderas, salas electricas, ascensores, cañerías, piscinas, espacios comunes, entre otros.

Provoca una desvalorización del patrimonio a la hora de querer vender o arrendar el inmueble. Y que por otra parte, es factor importantisimo para aquellos compradores o arrendatarios que buscan un departamento en perfectas condiciones, pero además del equipamiento del edificio esté en perfecto estado.

La ley 19.537 indica que las administraciones sólo pueden rendir cuentas a la comunidad una vez al año, esto causando un enorme vacío en la gestión que tiene mes a mes un edificio y por todas las transacciones que implica mantener la operatividad de éste. Al no reportar constantemente y dejar desconectado a los propieterios con las contigencias del edificio, se genera un desorden en la administración ya que estos no llevan el control sistemático de costos, proveedores y trabajadores.

Es injusto para una pareja común chilena que tiene un ingreso mensual de 602 mil pesos destinar el 16,2% de sus remuneraciones a gastos comunes. Fondos que no son utilizados de forma efectiva y que no tienen información del por qué suben constantemente. Y aunque manifiesten su molestia no pueden hacer mucho ya que por ley deben pagar obligatoriamente. Puesto que en caso de rehusarse están expuestos a los cortes de luz y multas por tal incumplimiento.

Una solución garantizada en la industria es Hapital. Su modelo y forma de trabajo transparente permite de forma sincronizada gestionar en conjunto con el comité todos las contigencias y decisiones que permiten reducir costos sin descuidar la calidad de los servicios.

Esta apuesta en los edificios ha permitido bajar los gastos comunes en 30% en un plazo de 6 meses. Generando la satisfacción de los propietarios, puesto que el trabajo en equipo que generan con Hapital permite sustancialmente mejorar la salud financiera de las comunidades. Y por política de empresa, al buscar reducir los gastos comunes en sus servicios dan un precio competitivo o de menor valor que pagan las comunidades a los administradores unipersonales.

La gran ventaja competitiva que tiene esta empresa frente a las administraciones, radica en su equipo de talento humano ya que es totalmente multidiciplinario formado por contadores, administradores, ingenieros, constructores, arquitectos y abogados que brindan un servicio en terreno de forma transparente y mancomunada con el edificio.

Asimismo, al ser una empresa que tiene personal calificado, los edificios son administrados con profesionales competentes de forma ejecutiva que brindan sus conocimientos para velar por los intereses del edificio, además de cuidar financieramente sus costos. Esto permite trabajar de forma más rápida, coordinada y respaldada a través de las transacciones que se emiten en las gestiones mensuales.

Calcular los gastos comunes, remuneraciones, pago de leyes sociales, finiquitos, asistencia legal debe sin lugar a dudas estar dirigidas por profesionales que tengan los conocimientos propicios, ya que un edificio en sí es una "empresa" que debe ser administrada eficientemente y la ley los regula al igual que cualquier PYME que debe cumplir con la dirección del trabajo. Así también, administrar dinero que anualmente en algunos edificios superan los 200 millones de pesos por efectos de transacciones.

Es un tema que se debe tomar con plena seriedad ya que en este caso, los propietarios pasan a ser los empleadores del personal del edificio y cualquier gestión que se haga desde el desconocimiento, son ellos los que tendrán que responder desde su bolsillo por una mala desvinculación, decisión de desafectar algún proveedor o firmar un contrato sin la asesoría que lo amerite.

A quienes contraten el programa mencionando a Cooperativa, la empresa ofrece dos meses gratis de una administración transparente para demostrar efectivamente que su gestión está garantizada. Esto incluye:

Visita al edificio tres veces por semana. En el caso de contingencias y emergencias la asistencia es 24 horas

Diagnóstico Trimestral financiero

Asesoría legal en temas de reglamento de co-propiedad y plan de emergencia; además de contratos laborales y comerciales

Dos capacitaciones al mes a los conserjes. (Ej: Rescate de personas en ascensores, primeros auxilios, servicio al cliente, uso de extintores, entre otros)

Informe trimestral en el área financiera, operativa y legal

Tres propuestas para disminuir los gastos comunes

Procedimiento de anti portonazo

Condiciones: Firmar contrato a 14 meses (incluidos los 2 meses de gracia), anticipar con 90 días para dar finalizado el contrato, la comunidad no debe de tener un endeudamiento mayor al 30 por ciento, debe de tener comité formado, historial de comportamiento de morosos. Oferta de válida en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Puedes pedir más detalles en contacto@hapital.cl o en los teléfonos +56967896089 o 225554508

Este es un contenido auspiciado.