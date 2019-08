¿Cómo salir de Dicom?

Más de 4,6 millones de chilenos presentan deudas impagas, según el último Informe de Deuda Morosa elaborado por Equifax y la Universidad San Sebastián, y el monto de la mora promedio a nivel nacional es de 1.754.525 pesos por persona.

Cuando te encuentras moroso, tu nombre podría figurar en el Boletín Comercial, el banco de datos con información económica, financiera, bancaria y/o comercial, y que administra la Cámara de Comercio de Santiago.

Además, las personas que se han atrasado con el pago de sus deudas podrían estar en la base de datos de Dicom.

"El Boletín Comercial y Dicom no son lo mismo. Dicom se alimenta del Boletín Comercial y es la sigla de Directorio de Informaciones Comerciales. Si no está en morosidad no tiene por qué estar ahí", explica Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de Defensadeudores.cl.

La forma más básica de salir del registro de morosos es saldar la deuda completa o pactar un nuevo plazo, aunque esto no siempre será la mejor opción, porque se logran nuevas, pero peores condiciones para pagar: Aumenta el capital adeudado y la tasa de interés.

Renegociar o declararse en quiebra

Legalmente, una deuda no puede estar publicada por más de 5 años desde su vencimiento en el Boletín Comercial y si se cumple este plazo el nombre de la persona morosa debe eliminarse.

Sin embargo, otra opción es acogerse a la Ley 20.720 o Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, la que establece procedimientos para renegociar o reorganizar las deudas, o declararse en quiebra.

En el caso de la renegociación las deudas siguen existiendo, pero se fijarán mejores condiciones para su pago. Este procedimiento es gratuito y se tramita en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

En cambio, el proceso de liquidación requiere del patrocinio de un abogado y se debe tramitar ante un tribunal. En este caso, el deudor debe entregar todos los bienes de su patrimonio a un liquidador, porque con la venta de estos se buscará cubrir sus deudas.

