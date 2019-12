Conoce el Hyundai Venue: Funcionalidad y calidad interior

Con el objetivo de conquistar a un público joven y urbano, Automotores Gildemeister –representante de Hyundai en Chile- presentan el nuevo modelo Venue, un SUV compacto que se posiciona por debajo del exitoso Creta y que se suma a la familia de este tipo de vehículos de la marca.

Con un diseño enérgico y un concepto multifacético, el Venue busca ofrecer una propuesta innovadora y tecnológica a quienes buscan un primer auto que sea funcional, moderno y seguro.

El amplio y funcional habitáculo del Venue mantiene el espíritu juvenil del exterior en términos estéticos, a lo que suma materiales de gran calidad con texturas suaves al tacto.

Si bien se trata de un vehículo que corresponde al segmento subcompacto, su habitáculo se posiciona por sobre su categoría en términos de espacio para sus ocupantes gracias a los 2.520 mm de distancia entre ejes del Venue y a su logrado diseño interior, ofreciendo un habitáculo muy confortable.

Su equipamiento incluye de serie dos airbags, frenos ABS con EBD, Frenos de Disco en las cuatro ruedas, cámara y sensores de retroceso, aire acondicionado, kit eléctrico completo (alzavidrios, cierre centralizado y retrovisores abatibles), Bluetooth, control de audio al volante, volante regulable en altura y profundidad, además de un sistema de audio con pantalla táctil de 8" con Apple Carplay y Android Auto.

Las versiones más equipadas añaden a esto seis airbags, asistente de arranque en pendiente (HAC), control de estabilidad (ESC), climatizador, asientos delanteros calefaccionados, espejo retrovisor electrocromático, focos traseros LED, modos de conducción, Smart Key, botón de encendido y tapizpomo y volante de cuero.

El Hyundai Venue está disponible en Chile a lo largo de toda la red de concesionarios Gildemeister desde el 14 de noviembre, con una lista de precios con financiamiento que parte en los 10.090.000 de pesos de la versiónMT Plus, sigue en los 11.590.000 de pesos de la MT Value, sube hasta los 12.390.000 de pesos de la AT Value y cierra en los 12.990.000 de pesos de la AT Premium.

