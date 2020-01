El discurso de Año Nuevo del presidente de China

El presidente de China, Xi Jinping, destacó en su discurso de Año Nuevo los éxitos diplomáticos en 2019, año en el que el número de países con lazos oficiales con el país se elevó a 180, y recordó el 70 aniversario de la fundación de la República Popular, celebrado el pasado 1 de octubre.

Revisa el discurso completo del presidente chino:

"Camaradas, amigos, señoras y señores:

En momentos vamos a darle la bienvenida al año 2020. Desde Beijing, ¡permítanme manifestarles a todos mis felicitaciones por el Año Nuevo!

En el año 2019, regamos la cosecha con nuestro sudor, trabajamos con solidez y avanzamos con seguridad. Impulsamos establemente el desarrollo de alta calidad. Se espera que el PIB se acerque a los 100 billones de yuanes, y a 10 mil dólares per cápita.Han progresado exitosamente los puntos clave de las tres batallas más duras: la prevención y neutralización de los riesgos financieros, la actuación precisa en la liberación de la pobreza, y la prevención y eliminación de la contaminación. Se han acelerado el desarrollo sinérgico de Beijing, Tianjin y Hebei, el desarrollo de la Franja Económica del Río Yangtsé, la construcción de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, así como el desarrollo integrado del área del delta del Río Yangtsé.Se han convertido en estrategias nacionales la protección ecológica y el desarrollo de alta calidad de la cuenca del Río Amarillo. Se estima que unos 340 condados se quitarán el mote de "condado pobre" y más de 10 millones de personas lograrán superar la pobreza. El Chang'e-4 realizó un alunizaje en la cara oculta del satélite natural de la Tierra por primera vez en la historia de la humanidad, se ha lanzado exitosamente el cohete portador Gran Marcha-5 Y3, el Xuelong 2 realizósu primer viaje al polo antártico, el sistema de navegación Beidou entró en la etapa final para completar sus redes globales, se ha acelerado la comercialización de la tecnología 5G, entró en funcionamiento el aeropuerto Daxing de Beijing como un fénix desplegando sus alas. Todos estos éxitos condensan el esfuerzo y sudor de los luchadores de la nueva era, demostrando el espíritu y fuerza extraordinarios de China.

El año pasado, la reforma y apertura ha impulsado continuamente el vigor del desarrollo. Se ha completado exitosamente la reforma de los organismos gubernamentales del Partido y el país. Se han establecido nuevas zonas experimentales de libre comercio y una nueva área de la zona experimental de libre comercio de Shanghai. El Mercado de Innovación Científica se ha puesto en marcha con éxito.La suma total de la reducción de tasas e impuestos superólos 2 billones de yuanes. Se elevó el umbral mínimo imponible de impuestos a la renta personal. Se redujo el precio de muchos fármacos de uso corriente. La reducción del costo de la red ha logrado que el acceso a internet sea más fácil y rápido. La clasificación de residuos lidera una nueva tendenciaen la vida con bajo consumo de carbono. Los cuadros de base han visto aliviadas sus tareasrutinarias gracias a la campaña de "Año del Alivio para los Cuadros de Base". Se notan en toda China cambios y aspectos renovados.

En el último año, se ha promovido de manera sólida la reforma de la defensa nacional y el Ejército. Se ha mostrado una fisonomía del fortalecimiento del ejército del pueblo en la nueva era. Hemos realizado el gran desfile militar con motivo del 70º aniversario de la fundación de la República Popular, celebrado actividades festivas con motivo del 70º aniversario de la fundación de la Armada y la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, y hemos llevado a cabo los VII Juegos Mundiales Militares. Nuestro primer portaavionesha entrado en servicio. Nuestro propio ejército siempre es como la Gran Muralla que protege a la patria, y ¡mostramos especial respeto por los guardias que protegen nuestro hogar!

En el año 2019, lo más inolvidable es la celebración solemne por el 70º aniversario de la fundación de la Nueva China. Braveamos por los éxitos brillantes de la República Popular en sus 70 años, y quedamos conmovidos por la fuerza firme del patriotismo. Las formaciones del desfile militar fueron grandiosas.En el desfile de las masas reinó un estado de ánimo agitado y ferviente. La plaza Tian'anmen se convirtió en un mar lleno de alegría. Todo el país se vistió de rojo y las caras de la gente se colmaron de orgullas sonrisas. La canción Mi Patria y Yo se cantaron por todas las avenidas y los callejones. El sentimiento patriótico llena de lágrimas nuestros ojos, mientras el espíritu patriótico forma la columna vertebral de la nación. Todo esto converge en un gran torrente en marcha como alabanza a la Nueva China y lucha en la nueva época, lo cual nos otorga una fuerza ilimitada.

He visitado muchos lugares del país durante el año. He visto que la Nueva Área de Xiong´an está creciendo para formar un lindo paisaje; el puerto de Tianjin se desarrolla con vigor; el sub-centro urbano de Beijing florece; la gran pradera de Mongolia Interior presenta un panorama magnífico; el Corredor Hexi, que tiene una historia milenaria, luce por un nuevo aspecto; los inmensos caudales del Río Amarillo corren majestuosamente bajo el cielo cristalino; y, a las orillas del Río Huangpu, el pueblo vive en una tierra de abundancia iluminada por luces esplendorosas... Se ve prosperidad y vitalidad en cada rincón de nuestro país. He seguido las huellas de la gran expedición de la revolución china con miras a fortalecer mi fe por nuestra causa.

Desde el punto de partida de la Gran Marcha del Ejército Rojo en Yudu, de la provincia de Jiangxi, hasta el Museo de la Revolución de la antigua Capital Soviética Hubei-Henan-Anhui en el condado de Xinxian, de la provincia de Henan; desde el Monumento al Ejército del Oeste en Gaotai, de la provincia de Gansu, hasta el sitio conmemorativo de la revolución en la Colina Perfumada en Beijing, cada uno de estos lugares me han hecho reflexionar que la inagotable dinámica para impulsar nuestra Gran Marcha en la nueva época consiste en el ideal inicial y la misión que cargamos sobre nuestros hombros.

Como de costumbre, sin importar cuán ocupado me encontraba, siempre hice tiempo para hablar con las personas comunes y corrientes. Las sinceras palabras que me transmitieron las guardo en el corazón. Me escribieron los habitantes de la etnia Dulong de Gongshan, de la provincia de Yunnan, los vecinos del municipio de Xiadang del condado de Shouning, de la provincia de Fujian, los soldados de la escuadra Wang Jie, los estudiantes posgrado del grupo de campeonesde la Universidad de Deportes de Beijing, así como niños y voluntarios adultos mayores de Macao. Les respondí con el reconocimiento de sus éxitos y los mejores deseos.

Muchas personas y sus historias nos han conmovido durante el año. El veterano Zhang Fuqing persistiendo en su fe y mantiendo la modestia toda la vida. Huang Wenxiu dedicando su vida a la causa de la erradicación de la pobreza. Los 31 bomberos entregando su vida para apagar el incendio forestal en Muli, provincia de Sichuan. Du Fuguo escudando a su compañero de armas con su propio cuerpo. La selección nacional femenina de voleibol llevándose la Copa Mundial con una racha de once victorias consecutivas... Entre muchas otras, estas personas ordinarias han escrito una historia de vida extraordinaria.

En el año 2019, China se ha mantenido abierta para abrazar al mundo. Patrocinamos el II Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, la Expo Mundial de Horticultura de Beijing, la Conferencia sobre el Diálogo de las Civilizaciones Asiáticas y la II Expo Internacional de Importaciones de China, presentando al mundo una China civilizada, abierta y tolerante. Sostuve conversaciones con varios jefes de Estado y de gobierno, a fin de compartir las proposiciones chinas, consolidar la amistad y profundizar los consensos. Con la incorporación de varios países en este año, el número de los países que tienen relaciones diplomáticas con China ha alcanzado los 180. ¡Nuestros amigos se encuentran a lo largo y ancho del mundo!

El año 2020 marcará un hito para nuestra Nación. Culminaremos la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada para cumplir nuestro objetivo de lucha del centenario de la República Popular. El 2020 también será el año en que el complicado combate a la pobreza conseguirá su éxito final. Ha sonado el grito de carga. Tenemos que unirnos como una sola persona y esforzarnos por avanzar con más fuerza en los caminos más penosos. Debemos reparar los defectos y consolidar las bases, con miras a ganar, con toda voluntad, este combate a la pobreza, de manera que toda la población pobre rural, así como todos los condados carenciados, según el criterio actual, se libren de esta situación conforme a la agenda.

Hace pocos días, asistí a las celebraciones con motivo del 20º aniversario del retorno de Macao a la soberanía china. Me sentí satisfecho por la prosperidad y la estabilidad de este territorio chino. Las prácticas exitosas de Macao demuestran que el principio de "un país, dos sistemas" es totalmente factible y goza de la simpatía y el apoyo de la mayoría. Mientras tanto, la situación de Hong Kong nos ha preocupado mucho en los últimos meses. ¿Cómo se puede tener un hogar en el que se viva y trabaje felizmente sin un entorno armonioso y estable? Sinceramente, deseo lo mejor para Hong Kong y los compatriotas hongkoneses. La prosperidad y la estabilidad no son solo el deseo de los compatriotas hongkoneses, sino también el deseo común de todo el pueblo de China.

El río de la historia nunca deja de correr, a veces serenamente, a veces de forma impetuosa. No tememos las tormentas ni los escollos. Inflexiblemente, China se adhiere al camino de desarrollo pacífico, resguarda la paz mundial e impulsar el progreso conjunto de todos los países. Estamos dispuestos a unirnos con los pueblos del mundo para construir "la Franja y la Ruta", promover la realización de la Comunidad de Destino de la Humanidad, y trabajar sin cesar con miras a un brillante futuro del ser humano.

Ahora mismo, mucha gente sigue permaneciendo en sus respectivos puestos, guardando la seguridad o trabajando laboriosamente. ¡Mis respetos a todos ustedes!

¡Aprovechemos cada día y cada hora para luchar y ser dignos de esta época magnífica! ¡Bienvenido año 2020!

¡Feliz año nuevo!".