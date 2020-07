El mayor evento de lotería de Europa deja un nuevo pozo con más de 130 mil millones de pesos

El Sorteo Especial EuroMillones, la lotería más importante de Europa, se realizó la semana pasada. Sin embargo, nadie ganó el millonario pozo, dejando ahora un nuevo monto de 143 millones de euros.

Este martes 7 de julio de 2020 se hará el siguiente sorteo del EuroMillones, que viene cargado con un pozo de más de 130 mil millones de pesos chilenos.

Aparte de ser el actual mayor pozo del mundo, debes saber que los chilenos ya podrán participar en el sorteo, sin tener que viajar a Europa. Para hacerlo, los usuarios compran sus boletos oficiales a través de TheLotter.

El último Sorteo Especial del EuroMillones tuvo lugar el pasado viernes 7 de febrero de 2020 con un pozo de también 130 millones de euros. Dicho pozo fue ganado en ese mismo Sorteo Especial por un solo jugador.

¿Qué es el EuroMillones?

Es una lotería transnacional europea con un pozo que comienza en 17 millones de euros y puede subir hasta un límite de 200 millones, con sorteos todos los martes y viernes. Para participar desde Chile, al igual que si estuvieras en Europa, eliges cinco números (del 1 al 50) y dos números más (del 1 al 12) a través del servicio de TheLotter.

La lotería EuroMillones cuenta con 12 divisiones de premios secundarios. Con un mínimo de dos aciertos empezarás a ganar premios, e incluso puedes llegar a ganar el pozo y convertirte en el mayor ganador de lotería de Chile si aciertas los siete números.



Los boletos del EuroMillones de España comprados con TheLotter también participan automáticamente, sin costo adicional, en una rifa adicional llamada "El Millón", que entrega cada viernes 1 millón de euros. El 24 de septiembre, un usuario de TheLotter ganó dicha rifa y se llevó a casa "El Millón" de euros.



¿Qué es theLotter?

Es el servicio de mensajería de boletos de lotería líder del mundo, que sigue siendo el único método legal para participar y ganar loterías extranjeras desde Chile en línea. Más de 5,6 millones de usuarios de TheLotter han ganado más de 100 millones de dólares en premios secundarios y pozos desde 2002.



El servicio cuenta con miles de usuarios ganadores de países como Panamá, Ecuador, México, Chile, Colombia, entre otros. Entre los mayores ganadores latinos de TheLotter se encuentra una panameña que ganó 30 millones de dólares, un salvadoreño que ganó un millón de dólares, una colombiana y un ecuatoriano que ganaron 50 mil dólares, cada uno.

El sitio web de TheLotter cobra una tarifa de servicio, por eso, cuando ganas un premio, grande o pequeño, este será completamente tuyo, ya que TheLotter no cobra comisiones a sus ganadores.

¿Es legal ganar millones con theLotter?

TheLotter no es lotería ni sitio de apuestas, es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de TheLotter son una prueba de que TheLotter es seguro.

Este es un contenido auspiciado.