Hyundai Venue: Un vehículo con eficiencia probada

Con el objetivo de conquistar a un público joven y urbano, Automotores Gildemeister –representante de Hyundai en Chile- presentan el nuevo modelo Venue, un SUV compacto que se posiciona por debajo del exitoso Creta y que se suma a la familia de este tipo de vehículos de la marca.

Con un diseño enérgico y un concepto multifacético, el Venue busca ofrecer una propuesta innovadora y tecnológica a quienes buscan un primer auto que sea funcional, moderno y seguro.

El vehículo llega a Chile en cuatro versiones que comparten su motor de 1,6 litro y 123 hp con 151 Nm de torque a 4.850 rpm. Propulsor que traspasa la potencia al eje delantero a través de una caja manual o automática, ambas de seis marchas.

Este propulsor homologó en el 3CV un consumo mixto de 14,1 km/l asociado a su caja manual (13,5 km/l con la automática) y unas emisiones de CO2 de 169 gr/km (176 con la transmisión AT).

"Con la incorporación del nuevo Hyundai Venue completa nuestra familia de SUVs en Chile, ofreciendo un nuevo nivel de entrada al segmento, con un modelo actractivo para los jóvenes urbanos y aventureros", aseguró Máximo Morel, gerente de División Automotriz de Grupo Gildemeister.

Además agregó que "este nuevo SUV compacto busca posicionarse como uno de los lideres en el mercado con un espiritu libre, de diseño atrevido, tecnología superior, conectividad con el usuario y altos estandares de seguridad".

El Hyundai Venue está disponible en Chile a lo largo de toda la red de concesionarios Gildemeister desde el 14 de noviembre, con una lista de precios con financiamiento que parte en los 10.090.000 de pesos de la versiónMT Plus, sigue en los 11.590.000 de pesos de la MT Value, sube hasta los 12.390.000 de pesos de la AT Value y cierra en los 12.990.000 de pesos de la AT Premium.

Las expectativas de venta, en tanto, alcanzan las 2.000 unidades al año, mientras que la garantía del Venue es de 5 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero.

Hyundai Motor Group es una corporación global que ha creado una cadena de valor basada en automóviles, acero y construcción y que incluye logística, finanzas, TI y servicio. Con cerca de 250.000 empleados en todo el mundo, las marcas de automóviles del grupo incluyen Hyundai Motor Co. Y Kia Motors Corp. Provistos de pensamiento creativo, comunicación cooperativa y la voluntad para afrontar todos los desafíos, estamos trabajando para crear un mejor futuro para todos.

Este es un contenido auspiciado.