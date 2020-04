"La realidad de miles de mujeres": La fuerte campaña contra la violencia de género de la Fundación Anita

El fuerte video de una mujer agredida por su pareja durante una videoconferencia se viralizó en redes sociales, como parte de una campaña contra la violencia de género que grafica lo que se vive en muchas casas de nuestro país.

Con la cuarentena por el coronavirus y el llamado de las autoridades a quedarse en casa, las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron un 70% este período y durante 2020 ya se registran 16 femicidios en Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundación Anita (@fundacionanita) el 30 de Abr de 2020 a las 5:10 PDT

El video que muestra una realidad que, a veces, preferimos creer que no existe, recuerda que esas situaciones son reales e intolerables. Según la Fundación Anita, que immpulsa esta campaña, "la violencia contra la mujer no es una materia privada, no es algo que deba dejarse en la privacidad del hogar, es algo que corresponde a todos nosotros como sociedad para tratar y hablar".

"La erradicación de la violencia contra la mujer va mucho más allá de no tolerar la violencia física íntima en la pareja, también requiere trabajo común y social que empieza desde el respeto a todos y cada uno de nosotros", agregan.

La Fundación Anita ofrece terapia grupal gratuita a mujeres que han sufrido violencia de género, visibilizando este problema y entregando a las víctimas un lugar de apoyo.

Este es un contenido auspiciado.