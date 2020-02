Papa John's lanzó nuevas pizzas veganas y alternativas de origen 100% vegetal

Si hay un sello distintivo de las pizzas de Papa John's es su cuidada elección de los mejores ingredientes para la preparación de los productos que, en nuestro país, ya es posible encontrar en más de 100 locales entre Antofagasta y Puerto Montt.

Esa meticulosidad no fue la excepción para el desarrollo de la nueva línea 100% vegana pensada para aquellas personas que son parte de este movimiento y también para los que quieren reducir su consumo de productos de origen animal. La nueva NotMeat elaborada exclusivamente por la foodtech chilena NotCo, y el queso elaborado con ingredientes vegetales de la reconocida marca norteamericana Follow Your Heart serán el corazón de las nuevas The Vegan Royal y The Vegan Queen.

La gran novedad sin duda es: la NotMeat. Se trata del resultado de un trabajo conjunto desarrollado exclusivamente para Papa John's Chile por la empresa NotCo, ampliamente reconocida y galardonada por la creación productos plantbased tales como la NotMayo, la NotMilk y NotIceCream.

NotCo es una foodtechchilena que usa inteligencia artificial para crear alimentos plantbased, manteniendo sabor, textura, aroma y las propiedades nutricionales de sus versiones de origen animal, logrando ser un agente de cambio para volver la industria de la alimentación más sustentable.

"Tenemos un fuerte compromiso en entregar la mejor pizza para todos los chilenos. Por ello, estamos muy orgullosos de ampliar nuestra oferta, incorporando una línea plant-based, con ingredientes de alta calidad y especialmente diseñada para aquellos consumidores que desean tener alternativas basadas 100% en ingredientes de origen vegetal", indicó Javier González, gerente general de Papa John's Chile.

Este es un contenido auspiciado.