Redfeci: Últimos días de exhibición gratuita de premiadas películas

El festival de cine en Red, Redfeci, exhibirá de forma gratuita y online una diversa programación cinematográfica chilena e internacional durante sus últimos tres días.

Entre las cintas destaca "La cordillera de los sueños", aclamado y esperado documental de Patricio Guzmán, que será la obra de clausura del Redfeci y se exhibirá este miércoles 30 de septiembre a las 21:00 horas.

Junto con ello, la selección oficial llamada "Territorios en transformación" incluye 13 títulos nacionales: "Hemos buscado abarcar miradas diversas de distintas territorialidades de Chile y los pueblos originarios, así como también diversos géneros y formatos", destaca Katherina Harder, co-directora artística de Redfeci.

"Es una selección de obras en donde nos encontraremos con relatos agudos y críticos, algunos abordados desde la colectividad, otros desde la intimidad, las cuales nos invitarán, de alguna u otra manera, a la reflexión sobre diversos aspectos vinculados a nuestra sociedad", agrega Harder.

"La cordillera de los sueños"

También hay 59 películas en diversas secciones de muestras, como "Desobediencias" con ocho películas que exploran relatos a través de propuestas no-convencionales, que "invitan a expandir todo límite preestablecido en torno a la realización cinematográfica. En esta sección el foco es explorar y transitar en el universo infinito de la creación. Destaco la obra 'Obscuro Barroco' de Evangelia Kranioti estrenada mundialmente en la Berlinale del 2018 y que obtuvo el premio especial del jurado en los Premios Teddy. Un relato íntimo protagonizado por Luana Muniz, una de las primeras mujeres transgénero de Brasil en abrazar su identidad plenamente. La propuesta estético-narrativa de la obra nos invita a una reflexión en torno a la identidad y a un tránsito poético por la ciudad de Río de Janeiro", indica Harder.

"Obscuro Barroco"

En la sección "Otras visiones" resaltan otras ocho obras: "Queremos invitar al público a descubrir realidades en torno a las diferencias funcionales entendiendo que el cine puede convertirse también en un importante espacio de encuentro con realidades distintas que permita movilizarnos en torno a la empatía", señala la co-directora artística. Uno de los imperdibles en esta categoría es la obra india "Chuskit", dirigida por Priya Ramasubban, un conmovedor relato protagonizado por una niña que vive con su familia en una pequeña comunidad rural de India.

"Chuskit"

"Territorios alterados", compuesta por nueve películas, cuenta con la alucinante obra canadiense "One day in the life of Noah Piugatukk", de Zacharias Kunuk (cineasta del pueblo Inuit), exhibida en la Biennale de Venecia el 2019 y que tuvo su Premiere canadiense en TIFF, que además la destacó como una de las 10 mejores películas canadienses del año. "Destacamos también la exhibición de las obras chilenas 'Lina de Lima' de María Paz González, 'El negro' de Sergio Castro y una muestra especial de cortometrajes vinculadas al movimiento social en octubre 2019 en Chile”, añade Harder.

En la sección de "Hallazgos", la que está integrada por 11 películas, Harder destaca "el valioso rescate de obras de realizadoras como Barbara Hammer y Gloria Camiruaga, quienes a través de sus obras realizadas en los años '70 y '80 cuestionan y deconstruyen cánones hegemónicos vinculados al cuerpo femenino y su sexualidad".

Todos los títulos se pueden encontrar en www.redfeci.cl

Este es un contenido auspiciado.