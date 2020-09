Será gratuito: Festival de Cine en Red anunció selección oficial de películas

El Festival de Cine en Red (Redfeci) es un encuentro gratuito y online que se realizará entre el 21 y el 30 de septiembre, con la exhibición de películas y una competencia impulsada por 26 certámenes audiovisuales del país, como Sanfic, Femcine, Fidocs y Cine Lebu.

La Red de Festivales y Muestras de Cine de Chile y los Pueblos Originarios decidió realizar este evento que busca difundir títulos nacionales y apoyar a los trabajadores del área ausiovisual, en un escenario de pandemia y crisis social.

La línea curatorial de esta inédita versión en línea se planteó justamente en torno a un Chile en proceso de cambio y la Selección Oficial lleva por nombre "Territorios en transformación".

Competirán 13 títulos nacionales y, además de contar con un voto del público, el jurado lo integrarán la montajista Carmen Brito, el artista Sebastián Calfuqueo, la gestora cultural Roser Fort, la cineasta peruana Claudia Llosa y el director nacional José Luis Sepúlveda.

"Hemos buscado abarcar miradas diversas de distintas territorialidades de Chile y los pueblos originarios, así como también diversos géneros y formatos", destaca Katherina Harder, co-directora artística de Redfeci.

El encuentro se podrá ver gratis en www.redfeci.cl y Harder agrega que "es una selección de obras en donde nos encontraremos con relatos agudos y críticos, algunos abordados desde la colectividad, otros desde la intimidad, las cuales nos invitarán, de alguna u otra manera, a la reflexión sobre diversos aspectos vinculados a nuestra sociedad".

Las obras seleccionadas:

"Álvaro: Rockstars don’t wet the bed", de Jorge Catoni. Chile.

Largometraje documental.

Registro de la exhaustiva y controversial obra del músico Álvaro Peña, nacido en Valparaíso y radicado hace décadas en la ciudad de Konstanz (Alemania). A sus 75 años de edad, continúa editando discos bajo su propio sello, engrosando así una discografía del todo inclasificable, largada en los años ’70 con el álbum "Drinkin my own sperm". Pese a su condición de outsider, Peña ha tenido ya numerosos reportajes e incluso documentales centrados en su peculiar biografía, comentada sobre todo por su período de trabajo junto a The 101ers, la banda londinense en la que tocó nada menos que Joe Strummer antes de alcanzar gloria eterna junto a The Clash.



"Canadá 5351", de Catalina Brügmann. Chile.

Cortometraje documental.

El recinto penitenciario de la calle Canadá 5351 de San Joaquín, es el principal testigo de los horrores y torturas cometidas en su interior desde 1973. Es por medio de la estructura de este lugar y testimonios de personas que fueron y siguen siendo torturadas, que se crea una sola voz, la voz del recinto, para lograr evidenciar algunos de los martirios que ha presenciado, como también la analogía de un espacio y de una sociedad dañada.



"Ciruelas y humo verde", de Amanda Mora Klein. Chile.

Cortometraje ficción, animación.

Don Juanito intenta obtener el monopolio de las ciruelas en el mundo, instalando un eterno sol que le permite cultivar día y "noche", a costa de una sequía inminente. Un humo fertilizante de color verde invade el pueblo de su infancia, y termina afectando la salud de sus habitantes.



"Dios", de Josefina Buschmann, Christopher Murray, Israel Pimentel. Chile.

Largometraje documental.

En Chile aterriza la máxima autoridad de la Iglesia católica. El Papa viene a traer la palabra de Dios, pero el país lo espera con la crisis religiosa más importante de su historia.



"El milagro", de Daniela López Lugo. Chile.

Cortometraje ficción.

El milagro cuenta un día en la vida de "La Flaca" una joven madre de dos pequeñas, la que vive de allegada en la casa de los papás de su actual pareja David. Ese día "La Flaca" no soporta más la terrible sospecha de que su pareja le es infiel con otro hombre y decide enfrentarlo. Por más que se lo niega, ella decide sacar todo a la luz en medio de una cena familiar, una decisión bastante arriesgada en un hogar evangélico.



"El viaje de Monalisa", de Nicole Costa. Chile/Estados Unidos.

Largometraje documental.

Tras 17 años trabajando como prostituta e inmigrante indocumentada en las calles de la ciudad de Nueva York, Iván Monalisa se reúne con su ex compañera de universidad, Nicole, la directora de esta película. A través de su proceso creativo, Monalisa florece nuevamente como performer y escritor/a, en la búsqueda de su identidad y la lucha por la legalización de su residencia en los Estados Unidos.



"Haydee y el pez volador", de Pachi Bustos. Chile.

Largometraje documental.

Haydee lleva 40 años luchando por la justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, pero hoy enfrenta una batalla más íntima: el fin de un largo juicio que condene a sus torturadores, los asesinos del hijo que llevaba en su vientre.



"La Pensionada Mercante", de Adriana Araya Chazarro. Chile.

Cortometraje documental.

En Chile las personas que jubilan pertenecen a las AFP, pero Sigle Chazarro es la última mujer que recibió la pensión de la ex Caja de la Marina Mercante en Antofagasta. Ella relata por qué prefirió tomar el riesgo de no cambiarse a AFP en dictadura.



"Las mujeres de mi casa", de Valentina Reyes. Chile.

Largometraje ficción.

Una familia compuesta por tres generaciones de mujeres convive y coexiste con sus distintos procesos y etapas de vida en una antigua casa de Ñuñoa. Por un lado, Leonor, debe decidir su futuro, por otro Mónica decide vender la casa en la que han vivido toda su vida, y finalmente, Emilia, debe enfrentarse al Alzheimer, provocando que esta familia se transforme, se disuelva y se una en torno a un mismo espacio y tiempo que se ve reflejado en una casa que está prontamente por venderse.



"Mal vecino", Ricardo Jara Herrera. Chile.

Largometraje documental.

La Región del Maule está en lucha, la empresa COEXCA dedicada a la crianza y exportación de carne de cerdos, decide instalar en la comuna de San Javier un criadero de cerdos, los vecinos se movilizan.



"Meli", de Ayelen Lonconao Vargas. Chile.

Cortometraje ficción.

Melisa es una joven mapuche que a corta edad emigró junto con su familia desde su lof mapu a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida. Ya adulta y pronta a finalizar sus estudios universitarios, comienza a experimentar situaciones y sueños.



"Pario y criao", de Jorge Donoso. Chile.

Largometraje ficción.

Carmenza, una esforzada extranjera, quiere que Yorman regrese con ella a Colombia y se pueda encontrar con su madre enferma, pero él sabe que la única opción que tiene para salir adelante, es destacar en el fútbol profesional.



"Visión Nocturna", de Carolina Moscoso. Chile.

Largometraje documental.

Grabar lo cotidiano fue siempre una forma de relacionarse con el mundo para la directora de este documental. Una noche ocurrió una violación y todo cambió, aunque el registro continuó. Al revisitar estas imágenes surge un diálogo entre la luz y la oscuridad, mientras permanece la extrañeza ante el mundo.



Redfeci LAB: 14 proyectos seleccionados

El laboratorio es una instancia fundamental en Redfeci: Aquí se encontrarán realizadores de diversas regiones de Chile para desarrollar proyectos de largometraje guiados por destacados tutores del campo nacional. De un total de 14 seleccionados, 5 de ellos son dirigidos por mujeres y 7 tienen a mujeres como productoras.

"La importancia de esta instancia es principalmente entregar a cada participante la posibilidad de comprender el recorrido de un film, desde la escritura. Cada proyecto tiene su propia identidad y diversos intereses", resalta Caroline Pavez, coordinadora del LAB en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Los proyectos seleccionados para Redfeci LAB son:



"A mí me mató el estado de Chile"

Región del Biobío.

Dirección, Roberto Pino Almeyda.

Producción: Isidora Melo Ramírez.



"Agua"

Región del Biobío.

Dirección y producción: Isabel Reyes B. e Ignacia Merino B.



"Al otro lado del mar"

Región de la Araucanía.

Dirección: Sergio Muñoz.

Producción: Ignacio Hernández.



"Cuzco, la oda al jardín"

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Dirección: Francisco Videla Mardones.

Producción: Valeria Videla Mardones.



"En búsqueda del Jiwasa"

Región de Arica y Parinacota​.

Dirección: Evaristo Jarawi.

Producción: José Miguel Garrido.



"Explotados y/o oro blanco"

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Dirección y producción: Carola Bravo Chávez.



"Hijo del viento"

Región del Maule.

Dirección: Marla Corales.

Producción: Paula Araneda.



"La lluvia no elige donde caer"

Región de Los Lagos​​​.

Dirección: Gonzalo Aburto.

Producción: Benjamín Brunet.



"La raíz"

Región de Antofagasta.

Dirección: Cristian Marín Vega.

Producción: Nelly Llanos Rozas.



"Las entrañas"

Región de Atacama​​​.

Dirección: Inti Carrizo-Ortiz.

Producción: Arantza Carrizo-Ortiz.



"Las otras"

Región de Antofagasta.

Dirección: Adriana Araya Chazarro.

Producción: Wilson Mundaca.



"Los huesos de tu boca"

Región de Valparaíso.

Dirección: Carla Toro.

Producción: Mauricio Villaroel.



"Manos que muerden"

Región del Maule​​.

Dirección: Magno Auro.

Producción: Kamila Véliz.



"Pacífico"

Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Dirección: Alexis Donoso Reyes.

Producción: Macarena Monrós.

En el marco de Redfeci LAB se realizarán, además, charlas abiertas a todo público:

Martes 22 de septiembre, de 18:00 horas.

Internacionalización: El cine chileno en el mundo

Panelistas: Diego Pino, Chiledoc. Elisa Leiva, Cinemachile. Raúl Vilches, ProChile.

Modera: Cynthia García Calvo.

Sábado 26 de septiembre de 18:00 horas.

Distribución y Exhibición en Chile: Modos de pensar las audiencias, dónde y cómo mostramos las películas.

Panelistas: Alexandra Galvis, Distribuidora (Market Chile) y Teresita Ugarte, Exhibidora (Sala K, Red de Salas de Cine de Chile).

Modera: Caroline Pavez.

El encuentro gratuito se realizará del 21 al 30 de septiembre desde www.redfeci.cl

