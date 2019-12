The Artemis Tour: Lindsey Stirling llega a Chile en marzo

El próximo 14 de marzo, en el Teatro Caupolicán, se presentará The Artemis Tour de la artista Lindsey Stirling.

En los más de cinco años desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 2012, la empresaria, violinista, bailarina y artista de música electrónica se convirtió silenciosa y humildemente en una de las estrellas más innovadoras del siglo XXI al aferrarse a su visión innovadora de la cinemática impulsada por el violín y música electrónica.

Después de posicionarse en el 2 en el Billboard Top 200 y en el 1 en la lista de álbumes de baile / electrónica, ocupando el 1 en la lista de álbumes clásicos durante 21 semanas consecutivas, y de recibir un premio Billboard Music Award por "Top Dance / Electronic Album", su segundo opus "Shatter Me" no solo obtendría una certificación RIAA Gold, sino que se clasificaría como el álbum número 2 de baile / electrónico y el álbum clásico número 1 en las listas de fin de año de Billboard en el 2015.

Atrayendo a más de 11 millones de suscriptores y más de 2 mil millones de visitas en YouTube, en 2015 Forbes colocó a Lindsey en el puesto 4 en su lista anual de artistas de YouTube, convirtiéndola en la mujer mejor clasificada.

Sus principales giras se proyectan en una audiencia acumulada de más de 500 mil personas en todo el mundo, y su debut literario "The Only Pirate at the Party", coescrito con su hermana Brook S. Passey, se convirtió en un éxito de ventas del New York Times.

El tercer álbum de estudio de Lindsey, "Brave Enough", debutó en el puesto #5 en la lista de álbumes Top 200 de Billboard y pasó a obtener el puesto #1 en la lista de Billboard de Top Dance / Álbum electrónico de fin de año, lo que le valió a Stirling un premio Billboard Music Award 2017 por "Top Dance / Álbum electrónico ".

También en 2017, Lindsey lanzó su primer álbum navideño titulado "Warmer in the Winter". Con canciones clásicas y originales, el álbum se convirtió en el nuevo álbum de Navidad #1 de 2017, por delante de los pesos pesados de la música pop como Gwen Stefani y Sia. Además, fue el álbum navideño más vendido y el mejor álbum navideño en Pandora con más de 40 millones de giros.

No sólo se ha destacado por la música. También fue finalista en la temporada 25 del exitoso programa de ABC "Dancing with the Stars" con su compañero Mark Ballas. Es oradora motivacional en sus tiempos libre; Stirling usa su propia historia para mostrarles a los adolescentes que debes confiar lo que te hace único y luego espera a que el mundo se dé cuente.

Las entradas al concierto se encontrarán a la venta desde este viernes 13 de diciembre por el sistema Puntoticket.

