Ya son una realidad: Las ventajas de incorporar los videojuegos en el mundo corporativo

El gaming (o los videojuegos) como nueva herramienta para comunicar contenido está haciendo furor en las empresas. Desde lanzar una nueva marca, publicitar un producto, hasta entrenar personal, esta nueva modalidad parece que llegó para quedarse y ser un punto de inflexión en cómo se muestran los contenidos.

The Gaming Agency es un startup que se dedica al desarrollo de gaming corporativo y que ya se encuentra operativo en Argentina, México, Chile, EE.UU., España, Perú y Francia. Fue creada por Tomas Giovanetti, de 21 años y que con su empresa ya firmó un partnership de distribución de juegos con SIEA (Sony Interactive Entertainment América) y cuenta con una red de 30 desarrolladores alrededor del mundo que colaboran con los títulos, que cada día penetran más en el mercado.

En 2019 lanzaron el primer videojuego de Polo del mundo junto con la Asociación Argentina de Polo y la "Ellerstina Polo Team", alcanzando más de 60.000 descargas. Esta estrategia entra en la categoría de los "Community Games", plataformas para aumentar exponencialmente la experiencia vinculada a una institución, un artista, deportista o personalidad relevante.

Junto a Nestlé Chile desarrollaron un juego llamado Zoorpresa Trivia, el primer videojuego educativo de todo Chile acerca del mundo animal, para comunicar datos curiosos acerca de la fauna y su importancia a nivel mundial con el fin de lanzar la nueva línea de helados Savory lanzada por la marca.

Dicha colaboración fue un éxito rotundo, con más de 40 mil usuarios y posicionándose dentro de las 15 apps más descargadas de todo el país, en menos de dos meses desde su lanzamiento oficial.

El de Nestlé es un claro ejemplo de cómo funcionan los "Branded Games", un videojuego que conecte los valores y atributos de un producto o marca con sus audiencias.

En cuanto a los Training Games, actualmente se encuentran desarrollando una plataforma de capacitación para el personal de farmacias con el fin de formar a un total de 6.500 empleados distribuidos en mil locales distintos. A través del juego se hace una simulación de venta y un quiz con el contenido de ventas de la marca, generando aprendizaje y optimización de procesos.

Junto con Tomás Giovanetti, un gran staff directivo de gran renombre como Mario Dell Acqua, ex top management de Techint, ex Presidente de Aerolíneas Argentinas, ENARSA, y ex CEO de Usiminas; Julio Alfonsin, ex CFO de Mc Donalds (Arcos Dorados) y ex CEO de Freddo, CEO del Ente de Oil & Gas de Saudi Arabia; y Nicolas Tibaudin, CMO (de 21 años también) y extenista Profesional.

