Aceros AZA y su compromiso ambiental: Reciclan diez mil calefactores a leña para mejorar la calidad del aire de la RM

Aceros AZA reafirmó su compromiso ambiental, reciclando diez mil calefactores a leña reemplazados, y lo anunció en una ceremonia a la que asistió la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, la gerente general de Enel X, Karla Zapata, y como representante de Sofofa, Jorge Cáceres.

La iniciativa, enmarcada dentro del Plan de Recambio de Calefactores parte del Programa de Compensación de Emisiones (PCE), ha permitido dejar de emitir 221 toneladas de materia particulada (MP2.5) y 35.849 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Además, este plan tiene una lógica de economía circular, ya que las estufas retiradas son recicladas y procesadas por Aceros AZA para fabricar barras y perfiles de acero laminado que serán utilizados en la industria de la construcción.

Este programa ha favorecido desde 2017 a familias de 12 comunas de la Región Metropolitana: Colina, Lampa, Til Til, Peñaflor, Talagante, Calera de Tango. El Monte, Buin, Padre Hurtado, María Pinto, Curacaví y Melipilla.

"NO HAY INDUSTRIA QUE NO TENGA QUE TRANSFORMARSE"

"No solamente estamos descontaminando el país, sino también llevando alegría y bienestar a cientos de familias en una alianza virtuosa entre el gobierno, los privados y las asociaciones gremiales, donde hemos logrado muchas cosas y podemos seguir avanzando", explicó el gerente general de AZA, Hermann von Mühlenbrock.

Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, agregó que "no hay industria ni sector que no tenga que transformarse para hacer frente al cambio climático, y aquí lo vemos con este programa que, por un lado, funciona con una lógica de economía circular aprovechando lo que antes era visto como un desecho y, también, con la reducción de emisiones que permite el cambio desde calefactores a leña a equipos de energías limpias menos contaminantes".

Por otra parte Karla Zapata, gerente general de Enel X indicó que "la electricidad es el único energético que, al no ser combustible, no genera contaminación ni al interior ni al exterior de los hogares, por lo que es muy relevante continuar incentivando el recambio de estufas a leña por equipos de climatización, que no solo contribuyen a descontaminar las ciudades, sino que además cumplen la doble función de calefaccionar en invierno y enfriar en verano”.

El director del Centro de Medio Ambiente de Sofofa, Jorge Cáceres concluyó que "este programa busca dar un paso sustancial hacia la sustentabilidad, un programa que se diseñó en la Región Metropolitana pero que buscamos replicar a otras regiones".

Aceros AZA incorpora la sostenibilidad como parte de su estrategia de negocio, siendo el cuidado del medio ambiente uno de sus pilares más relevantes. Actualmente es el mayor productor de acero reciclado, referente en economía circular, la primera siderúrgica nacional y la segunda de Latinoamérica, que firmó un acuerdo de carbono neutralidad al 2050 con The Science Based Targets (SBT), lo que se suma al compromiso de reducir a la mitad las emisiones GEI al 2030.

Este es un contenido patrocinado.