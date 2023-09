Amnistía Internacional iluminó la fachada del GAM con potente mensaje a 50 años del golpe

Con una potente intervención, Amnistía Internacional revivió los momentos que marcaron el 11 de septiembre de 1973 y la dictadura. Se trató de un acto en plena fachada del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM (ex centro de operaciones de la Junta Militar), con una proyección audiovisual que recorrió distintos pasajes del golpe de Estado.

La proyección se hizo en honor a las víctimas y sus familias, como un ejercicio de memoria, para evitar que se repita la historia, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

"No queremos que las nuevas generaciones sufran las atrocidades que se vivieron tras el golpe de Estado. Por eso, es vital hacer un ejercicio de memoria para no olvidar lo que pasó. Un rechazo firme a las violaciones de derechos humanos y un compromiso férreo a avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sería una señal potente que como país nos merecemos vivir", expresó Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

La intervención audiovisual duró nueve minutos y giró alrededor de cuatro grandes momentos que marcaron este período de la historia: el golpe de Estado, las violaciones a los derechos humanos, la resistencia y la resiliencia.

Con una mezcla de animación, fotografías e imágenes de archivo, el recorrido incluyó momentos como el bombardeo a La Moneda, registro de abusos a los derechos humanos y la conocida portada de La Segunda, con el titular "No hay tales desaparecidos". También mostró a los familiares de detenidos desaparecidos, a través de un extracto de la cueca sola. Pasados a los años '80, evocó las protestas y la represión asociada a las mismas, para finalmente pasar al triunfo del No en el plebiscito de 1988.

"Esta conmemoración del golpe de Estado nos mostró un creciente negacionismo cuando todavía hay miles de personas que están desaparecidas. La justicia ha ido avanzando, pero ha sido muy tardía. El Estado de Chile tiene deudas, y tiene que avanzar en ellas, por ejemplo, en educación en derechos humanos, que es fundamental para que en el futuro no tengamos los mismos discursos negacionistas que vemos en esta conmemoración", concluyó Bustos.

