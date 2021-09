Así es la trayectoria de uno de los hombres más exitosos de Chile

Hablar de emprendedores exitosos es sinónimo de esfuerzo, trabajo duro, disciplina y constancia. Algunos hombres de negocios crean imperios de la nada, mientras que otros empresarios consiguen optimizar empresas ya existentes.

Isidoro Quiroga es ambos: ha logrado llevar compañías existentes del sector alimentario al éxito rotundo, así como también ha fundado empresas y las ha llevado adelante para lograr réditos inigualables.

Es fuente de inspiración para muchos hombres de negocios ya que cada paso que da, cada decisión que toma para la empresa que esté administrando, resulta en transacciones beneficiosas y movimientos dignos de ser estudiados en los manuales de negocios.

Hoy en día, es parte del directorio de algunas empresas y administra otras de varios sectores en su holding familiar, Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Su visión brillante y sagaz para los negocios lo ha llevado a ser uno de los empresarios más influyentes, poderosos y conocidos en el escenario chileno y latinoamericano, pero sus inversiones no se limitan a estas regiones.

El preludio del éxito actual

Admirado por muchos por su gran capacidad innovadora, a la vez que conocido por ser una persona discreta y que gusta de estar en familia, comenzó su carrera en la década de los setenta en su Chile natal. Sus compañías fueron tomando importancia hasta que logró consolidarlas todas en su macro proyecto, el holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., en el que trabaja codo a codo con sus hijos.

Su vida de empresario comenzó desde muy joven cuando decidió invertir en una fruta desconocida. De chico y adolescente, trabajó con su padre en el negocio agrícola en San Sebastián, su ciudad natal, en la región de Valparaíso. Esta experiencia en el mundo de las frutas y verduras no solamente alimentó su visión empresarial desde pequeño, sino que le dio conocimientos sobre el comportamiento chileno en cuanto a los alimentos.

Fue así como durante un viaje por Estados Unidos vio el potencial del kiwi y decidió importarlo a Chile. Era un joven recién graduado de ingeniero en la Universidad de Chile y daba los primeros pasos de su carrera. Esta movida fue un éxito comercial y así se inició su fructífera trayectoria en el mundo de los negocios.

Isidoro Quiroga ha sido fundador y parte del Comité del Consejo de Administración de algunas de las mayores empresas de Chile, como la Compañía Eléctrica Pilmaiquen, una empresa de inversión con sede en Chile dedicada a la generación, transmisión y distribución de energía hidroeléctrica, y la Sociedad Química y Minera de Chile SA, una empresa que produce y comercializa fertilizantes especiales, entre otras. También, y siempre a través de Asesorías e Inversiones Benjamín, participa en empresas del resto del continente y de distintos puntos del mundo.

El hito destacado, en números

Chile es un país cuyas costas brindan salmón de la mejor calidad, y Noruega es uno de los pocos países que puede significar una competencia. Es por eso que es natural que en Chile haya varias empresas salmoneras importantes, y Australis Seafoods es una de ellas.

Isidoro Quiroga llegó a Australis Seafoods como parte del directorio y, durante su paso, adquirió acciones hasta transformarse en socio mayoritario. Bajo su dirección, modernizó la planta procesadora y pasó de ser una empresa criadora de salmón a ser una salmonera que engorda peces y los exporta a todos los rincones del mundo.

En 2017, Quiroga decidió vender Australis Seafoods al grupo chino Jovyio, poseedor del gigante tecnológico Lenovo, por US $91,6 millones. A pesar de no ser la mayor venta del mercado, supera ampliamente los precios de ventas de competidores como Agrosuper, que compró AquaChile en US $85 millones.

Pero este no es el hecho más importante del paso de Quiroga por la empresa. Ese mismo año, Quiroga tomó las riendas de la salmonera durante la crisis del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv, por sus siglas en inglés) en Chile, que dejó a muchas empresas productoras de salmón en Chile y Canadá al borde de la quiebra.

Con el apoyo de su equipo, desarrollaron un modelo productivo que se adaptó a las circunstancias y Quiroga manejó la tormenta con firmeza y éxito. Tanto que, en ese mismo 2017, Australis Seafoods lideró las alzas en el mercado chileno, con una rentabilidad de +26,43% hasta los 79.650 dólares y completando un +56,15%. Este movimiento de negocios hizo que también ese mismo año la empresa cotizara en bolsa, entrando en el mercado de valores de Santiago de Chile.

La conducción de Isidoro Quiroga significó un antes y un después para Australis Seafoods. Quiroga no fundó Australis Seafoods pero su papel es imprescindible para entender el éxito actual de la empresa. Fue durante su presidencia que convirtió la empresa en la marca mundial y líder indiscutible del sector que sigue siendo hoy en día.

Un hombre de mundo

Su mentalidad global lo llevó a detectar buenas oportunidades a lo largo y ancho del globo. Naturalmente, sus primeros pasos fuera de Chile se dieron en la región, en países como Argentina, donde ha invertido en el ámbito de la minería y de la producción de alimentos. Allí, posee más del 50% de la propiedad de Agroamerican, productora de aceite de oliva, uvas y vino en la provincia de Mendoza.

En el pasado ha desarrollado negocios en países de Europa del Este y, hoy en día, participa en compañías mineras australianas. Pero el último caso que lo llevó a estar nuevamente en boca de todos fue dado en su propio continente.

A comienzos de este año, vendió la empresa de energía Enphase Energy, con sede en California, por 819 millones de dólares. Quizás la suma parezca estándar para un negocio de esa escala, pero lo notable está en los detalles, a ver a continuación.

Enphase Energy es una empresa especializada en el diseño y la fabricación de soluciones energéticas para el hogar, ya sea a través de la energía solar, el almacenamiento de energía doméstica o la monitorización. Quiroga la había comprado en 2018 por 20 millones de dólares y a cambio se hizo con 9.523.809 millones de acciones, a un valor de 2,10 dólares cada una. Ahora, vendió 13.548.476 acciones y recibió US$ 60,5 por unidad, logrando un beneficio de aproximadamente US$ 735 millones.

No hay dudas de su éxito

Quiroga es conocido por ser un hombre de negocios con una visión de águila para detectar buenas oportunidades de inversión y, sobre todo, para manejar las empresas que adquiere. Su capacidad de liderazgo y sus años de experiencia en el mundo de los negocios lo han convertido en un experto en gerencia de alto nivel.

Hoy en día, y como siempre, está en miras de una variedad de proyectos que consulta con su familia. No solo seguirá administrando las diversas empresas que integran Asesorías e Inversiones Benjamín, sino que tiene pensado seguir invirtiendo en California, más específicamente, en Silicon Valley.

Isidoro Quiroga busca invertir en el mundo tecnológico y claro que ha elegido San Francisco, la cuna y base de las empresas tecnológicas más exitosas y reconocidas del mundo entero. Tan solo algunos de los nombres más conocidos son Apple, Facebook, HP, y más.

El área es sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología y también de la Universidad de Stanford, una institución tecnológica que es casa de estudios de miles de personas que quieren seguir revolucionando el ámbito de la tecnología. Aparentemente, Quiroga y su equipo han viajado en busca de oportunidades concretas allí.

Pero, en este mundo moderno y globalizado, hay más de un Silicon Valley. Israel, por ejemplo, es un país que rebosa de buenas ideas y posibilidades de inversión en el ámbito de la tecnología y la innovación y esto no se le ha escapado a Quiroga. También tiene un equipo que sigue de cerca las posibilidades que puedan surgir allí, y se sabe que hizo un viaje de ronda de inversiones para conocer de primera mano lo que se gesta. Y algo para destacar es que no solamente invierte en empresas establecidas, sino que también pone sus fichas en start-ups o empresas emergentes.

Algo que lo define es su costumbre de entrar con sus propias manos en una inversión y hacerla crecer junto a su equipo. Sus negocios le permiten contar con la liquidez necesaria para generar nuevas transacciones y mantenerse activo.

Aunque decida invertir en una empresa que no esté pasando su mejor momento, logra reestablecerla y multiplicar su valor. Cuando nadie creía en los salmones porque estaban pasando su peor momento, él apostó al mercado. No le teme a la marea y casi siempre ha logrado hacer florecer situaciones que parecen inamovibles.

Lo caracteriza el optimismo empresarial que muchos no tienen, su discreción y amor por la vida familiar, y ser verdaderamente un amigo de sus amigos lo hacen un hombre centrado y humilde, siempre enfocado en crecer en conjunto y no en soledad. Isidoro Quiroga es un verdadero businessman que seguramente seguirá dando de qué hablar en el mundo de las inversiones.

Este es un contenido patrocinado.