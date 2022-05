Cyberday: Los juegos de mesa se toman los descuentos en línea

La distribuidora de juegos de mesa más importante del país, Asmodee Chile, realizó una alianza con grandes tiendas hobby para que todos los aficionados a los títulos de cartas y tableros puedan encontrar estos productos a convenientes precios durante el CyberDay.

Los usuarios podrán encontrar un amplio catálogo con los mejores juegos de mesa en español con descuentos de hasta un 30% durante este 30 y 31 de mayo y el 1 de junio, para que todos y todas puedan encontrar ese juego especial y conectarse con la máxima diversión.

Las cuatro tiendas adheridas al evento son Zmart, Up Down, Entre Juegos y Tienda Skyship; y para conocer sus descuentos, puedes ingresar al sitio web asmodee.cl/cyber2022/

Podrás encontrar títulos aclamados por la crítica y los fans como Dixit, Aventureros al Tren, The Island, A Game of Cat and Mouth, Dilema del Rey, entre muchos más, con hasta un 30% de descuento.

Para conocer más de los mejores y más divertidos juegos de mesa, visita las redes de Asmodee Chile.

Este es un contenido patrocinado.