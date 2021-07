¿Debería invertir en Bitcoin en 2021?

Personas en todo el mundo se preguntan si actualmente vale la pena invertir en Bitcoin, la criptomoneda más buscada en el planeta que aún genera desconfianza en algunos.

Bitcoin se ha popularizado en los últimos años, por lo que muchos empresarios quisieron invertir en ello y, aunque que su precio varía mucho en pleno 2021, la moneda digital sigue siendo una excelente opción para invertir.

¿Vale la pena invertir en Bitcoin en 2021?

Bitcoin es una moneda virtual, es decir, no existe en forma física. Además, está descentralizada, lo que significa que no está controlada por ningún gobierno o banco. De esa manera, no hay regulación al respecto.

Esta criptomoneda tiene su propio sistema de registro, libre de controles externos, llamado Blockchain. Así, las transacciones en esta moneda se registran en esta red, libre de fraude y seguimiento, una prueba más de que vale la pena invertir en Bitcoin.

Otro punto importante que debes saber antes de invertir es qué tan volátil es la moneda: su valor puede subir o bajar en días u horas. Esto hace que sea una inversión arriesgada, pero también tienes la posibilidad de generar ganancias muy altas.

El Blockchain es utilizado por las criptomonedas y, al igual que ellas, está descentralizado. Otro aspecto relevante es que, una vez realizada, la transacción no se puede revertir. No obstante, la seguridad de esta red es innegable y muestra por qué vale la pena invertir y comprar Bitcoin.

Mercado 24 horas

Una ventaja que ha atraído a nuevos inversores es el mercado de negociación disponible en todo momento y día. Esa es una gran oportunidad cuando se piensa si vale la pena invertir en Bitcoin.

Activo deflacionario

Otro punto a considerar es que Bitcoin es una moneda limitada. Por lo tanto, solo se producirán 21 millones de bitcoins en el mundo. Ante esto, se genera especulación en el mercado, porque cuando ya no se produce la tendencia es que el valor sea muy alto.

Si estás pensando en maximizar tu inversión de manera segura y regulada, puedes revisar los datos aquí.

