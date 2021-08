Del colegio a la educación superior: Los planes de las universidades para acompañar a los estudiantes de primer año

Ingresar a la universidad, dejando atrás la etapa del colegio, no es fácil. Y si a eso le sumamos el contexto de pandemia y clases online, el proceso se hace todavía más complejo. Por ello, en el mundo académico hay consenso en que el apoyo hacia los jóvenes de primer año hoy se torna más relevante que nunca.

En ese sentido, distintas casas de estudios han llevado adelante acciones para permitirles a estos estudiantes nuevos una experiencia óptima, donde se sientan cómodos y motivados, reciban orientación y, por sobre todo, se sientan parte de la comunidad universitaria.

Es el caso de la Universidad Mayor, dos figuras han cobrado relevancia: la del "par mentor" y la del "encargado de acompañamiento y desarrollo estudiantil".

PARES MENTORES

El primero de ellos es un estudiante de curso superior, que busca apoyar a los jóvenes de primer año desde un punto de vista académico, pero también orientarlos en las inquietudes que puedan tener en su inserción a la vida universitaria. Desde 2019, más de 300 estudiantes de cursos superiores han guiado a sus compañeros y otros 400 han sido "mentorizados".

La coordinadora de Apoyo Estudiantil de U. Mayor, Cintia Montenegro, explica que "el programa tiene como objetivo orientar y guiar a un compañero que inicia su año académico, lo que es muy valioso, ya que también se desarrollan habilidades de trabajo colaborativo que les servirán de aprendizaje para futuras situaciones laborales".

"Creo que esa es la gracia del programa, que pone a un alumno con un alumno. No es como ir donde un profesor o un ayudante que tenga una jerarquía. La gracia acá es lo desformalizado, con una comunicación fluida, y lo que pasa es que se terminan formando vínculos de amistad que sobrepasan la mentoría", reflexiona Brayan Rubio, estudiante de derecho y "mentor" desde el inicio del proyecto.

En tanto, Ghia Durán, quien en 2020 entró a estudiar Ingeniería Comercial, cuenta su experiencia con su mentor Felipe, alumno de quinto año. "Él me fue guiando: repasábamos los ejercicios que me daban en clases, yo trataba de hacerlos en casa y él me los revisaba. Si estaban mal me explicaba cómo debería abordarlos. Fue súper entretenido, porque la experiencia de él me ayudó harto para ver el ejercicio de otra forma", cuenta.

ENCARGADOS DE ACOMPAÑAR

Otro rol que ha impulsado la U. Mayor es el de "encargado de acompañamiento y desarrollo estudiantil", una figura que es asumida por docentes que cuentan con capacitación y acompañamiento constante, y que busca ser el primer canal de los estudiantes para declarar dificultades a nivel formativo y personal en cada una de las carreras. Así, el académico, desde su experiencia, puede guiar de mejor manera las decisiones del futuro profesional.

Asimismo, un aspecto que se destaca gracias a este nuevo cargo es el trabajo que los encargados realizan junto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), la carrera de Psicología, el área psicopedagógica y el área de Becas y Créditos, formando una red multidisciplinar para trabajar con los estudiantes de manera más integral.

Para Patricia Ibáñez, directora de Desarrollo Académico, este programa, además de enmarcarse en un proceso de dar más cabida a la "microgestión", es también una forma de "hacerse cargo de la diversidad de los estudiantes que ingresa y entregarles herramientas para superar los desafíos académicos y emocionales que impone entrar a la Universidad".

