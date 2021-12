Dile adiós al insomnio por calor con el aire acondicionado MideaXtreameSave

Las olas de calor que se han dejado sentir en gran parte del país no solo producen un mayor cansancio durante el día, sino que además, durante la noche hacen muy difícil que conciliemos el sueño. A esto, se le conoce como insomnio de verano.

Pero, ¿por qué el calor provoca insomnio? Cuando el cuerpo está a una mayor temperatura, nuestro cerebro genera menos melatonina, que es la hormona responsable del sueño.

¿La solución? Probablemente, ya lo has escuchado en otras oportunidades: un aire acondicionado. Pero no cualquiera, tiene que ser uno que no genere mucho ruido e idealmente cuente con eficiencia energética para que pueda funcionar durante la noche.

Pues bien, el MideaXtremeSave, split residencial que acaba de lanzarse en Chile, es una excelente alternativa.

Este equipo cuenta con la tecnología Inverter 4, que garantiza un excelente rendimiento energético, ya que puede ahorrar hasta un 71% más que un aire acondicionado normal.

Cabe recordar que la tecnología Inverter regula el funcionamiento del compresor de los equipos de aire acondicionado de forma que el dispositivo nunca se apaga, pero funciona a menor frecuencia.

Además, incorpora el modo SmartSavE, gracias al cual, solo apretando un botón, el equipo puede reducir al mínimo posible su consumo de energía, manteniendo una temperatura adecuada por hasta 8 horas. Al funcionar a una menor frecuencia, también se vuelve ultra silencioso, posibilitando un sueño reparador.

La función de un aire acondicionado es fomentar el confort y mejorar el descanso, por eso es importante apostar por un aire acondicionado silencioso con bomba de calor, que nos permita disfrutar de un mejor dormir.

El MideaXtremeSave tiene un precio referencial de $399.990 y se puede encontrar en las mejores tiendas del retail, así como en los distribuidores autorizados de la marca a lo largo del país.

Este es un contenido patrocinado.