Famoso juego de mesa Aventureros al Tren lanza set "Play Pink", para apoyar la investigación del cáncer de mamas

Days of Wonder, un estudio de Asmodee y editor del exitoso juego de mesa Aventureros al Tren; y la Breast Cancer Research Foundation (BCRF) anuncian su asociación a nivel mundial, con una primicia en la industria de los juegos de mesa: el lanzamiento de un set de trenes exclusivos con el clásico color rosa asociado con la causa del cáncer de mamas.

Este nuevo conjunto de trenes se puede utilizar en todas las versiones de Aventureros al Tren, con todos los trenes y estaciones listos para su uso tanto en las versiones de América como Europa con el clásico color rosa, y estará a la venta en Chile a partir de octubre de este año.

Para apoyar una causa importante

Aventureros al Tren: Play Pink es un proyecto de recaudación de fondos dirigido por el editor Days of Wonder, parte de Asmodee, en 18 países de todo el mundo para apoyar la investigación del cáncer de mamas. Este conjunto de edición limitada se ha impreso en rosa, los colores oficiales de la BCRF, y tiene una forma de tren única que lo convierte en un imprescindible para coleccionistas y nuevos jugadores por igual.

Todo el sistema de producción ha sido modificado para apoyar esta importante causa y Days of Wonder y Asmodee se comprometen a un enfoque sin fines de lucro con el juego, lo que significa que todas las ganancias se destinarán a BCRF. Por cada set de trenes vendidos, se donarán $2.000 a BCRF. El precio minorista sugerido de $5.000 cubre el costo de logística y producción solamente, sin que Asmodee o su estudio recauden ingresos. 80 mil copias de Aventureros al Tren Play Pink estarán disponibles durante octubre en todo el mundo, conocido como el mes de concientización sobre el cáncer de mamas.

"Como jugador líder en la industria de los juegos y el entretenimiento, creemos que es nuestro deber liderar el camino y ayudar a causas importantes como la Fundación de Investigación del Cáncer de Mamas. Sabemos cómo los juegos de mesa pueden unir a las familias en tiempos difíciles, y esperamos que los jugadores de todo el mundo apoyen la investigación del cáncer de mamas jugando Aventureros al Tren con este nuevo set exclusivo", dijo Stéphane Carville, CEO de Asmodee.

Con una fundación internacional

El cáncer de mamas es ahora el cáncer más común en el mundo. Cada diagnóstico es único y pone vidas en riesgo. Es importante detener el cáncer de mama en seco, y la investigación para ello es la respuesta.

La Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama es el mayor financiador privado de la investigación del cáncer de mamas en el mundo. BCRF invierte en una amplia gama de investigaciones en más de una docena de países, desde la prevención hasta la metástasis, porque cada área de investigación informa a otra, impulsándonos hacia las soluciones que necesitamos con urgencia.

BCRF convoca y conecta a las mejores mentes de la ciencia, dándoles la oportunidad de perseguir sus ideas más innovadoras. Los investigadores financiados por BCRF han estado detrás de cada avance importante en la investigación del cáncer de mamas, y el campo se está moviendo más rápido que nunca.

Un viaje en tren hasta la cima

Aventureros al Tren, creado por el estudio Days of Wonder, es una franquicia disfrutada por más de 80 millones de jugadores en todo el mundo. El juego se ha convertido en un icono cultural, con apariciones en programas de televisión como "Big Bang Theory", "IT Crowd" y "Blacklist".

Aventureros al Tren puede ser disfrutado por nuevos jugadores de juegos de mesa y expertos por igual con su juego estratégico fácil de aprender, lo que lo convierte en un elemento básico en las noches de juegos de mesa familiares. Como uno de los juegos de mesa más populares y aclamados por la crítica del mundo, la franquicia ha ganado más de 37 premios y reconocimientos en todos sus títulos, incluido el Premio al Juego del Año de Spiel des Jahres y el codiciado As d'Or.

Desde que Aventureros al Tren hizo su debut en 2004, el juego se ha expandido más allá de la mesa y ahora tiene versiones digitales disponibles en iOS, Android, PC y consolas de videojuegos. En total, se han vendido más de 10 millones de copias, ha sido traducido a 33 idiomas diferentes y se distribuye en más de 40 países, haciéndolo un fenómeno a nivel mundial.

Aventureros al Tren: Play Pink es un set de edición limitada de trenes y estaciones, estando disponible en Chile en tiendas de juegos de mesa, mientras que el precio de venta sugerido es de $5.000. Para conocer los puntos de venta visita https://desconectateyjuega.cl/donde-comprar/

