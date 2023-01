"Gente Como Yo", de "Chascas" Valenzuela, y la historia del "Schindler de Bolivia" destacan entre libros de verano

¿Estás buscando libros para leer este verano? Son muchos los títulos atractivos y novedosos que puedes hallar, aunnque en esta ocasión te recomendaremos dos historias: "Gente Como Yo" y "Escape a Los Andes".

"Gente Como Yo" es la más reciente novela del escritor y guionista José Ignacio "Chascas" Valenzuela, se trata de su proyecto más personal y autobiográfico puesto que aborda el proceso de paternidad en familias diversas.

El libro cuenta la historia de Mauricio y Jimmy, quienes están listos para consolidar su familia y hacer crecer, con una hija, el amor que ya abunda en su relación. Viven en Estados Unidos, un país donde los derechos ganados para las personas homosexuales parecen ir en retroceso, por lo que encontrarán una serie de problemas para concretar su sueño. La pareja no solo afrontará prejuicios y todo tipo de dificultades en su afán de ser padres, sino que también verá puesta a prueba su propia relación.

Con humor, toques de sensualidad, y una buena dosis de drama, los protagonistas se enfrentarán a una sucesión de experiencias desconcertantes. Deberán desafiar asistentes sociales, abogados, agencias de adopción, clínicas de fertilidad, donadoras de óvulos y madres subrogadas.

"Yo parto de la base que siempre escribo de lo que me molesta, de esa piedra en el zapato que no me deja vivir en paz. Y así fue como escribí "Gente como yo", mientras atravesaba, junto a mi marido, una situación bastante similar a los protagonistas: habíamos decidido ser padres. Él y yo comenzamos los trámites llenos de alegría y entusiasmo y, al poco tiempo, nos dimos cuenta que iba a ser una carrera de obstáculos", señala el autor.

El desconocido "Schindler de Bolivia"

Mauricio Hochschild fue un empresario minero de origen judío alemán y uno de los hombres más acaudalados de su tiempo en América. Su sede central estuvo en Chile, la fuente de su riqueza en Bolivia y abrió oficinas en Perú y Argentina, cuya nacionalidad adoptó después de perder la alemana en 1933 a causa del nazismo. Gracias a él, que movió recursos y su influencia política, cerca de veinte mil judíos llegaron a Bolivia desde fines de los años '30... Esa es la historia que investigaron los destacados periodistas bolivianos Raúl Peñaranda y Robert Brockmann en el libro "Escape a Los Andes".

A través de una serie de documentos de reciente descubrimiento, de múltiples entrevistas y una acuciosa investigación, los autores reconstruyen no solo los esfuerzos de Hochschild por salvar al mayor número posible de judíos, sino también examinar sus enormes habilidades, los obstáculos que debió superar, las denuncias de que fue un explotador, las veces que estuvo a punto de morir debido a los tiempos volátiles y revolucionarios en Bolivia, y no menos importante, su extraordinaria y compleja vida amorosa y familiar.

El libro revela una apasionante historia hasta ahora desconocida de cómo llegaron a Sudamérica miles y miles de refugiados judíos que fueron salvados del Holocausto.

"Por todo lo que Hochschild hizo se lo suele llamar 'el Schindler boliviano'. Logró salvar a miles de judíos antes y durante el Holocausto, pero después del fin de la guerra Bolivia mantuvo sus puertas abiertas a los judíos", dijo Peñaranda, uno de los dos coautores.

"Es un texto de 500 páginas porque había mucho que contar. El libro describe lo que sucedía en varios lugares donde se producían los hechos, sobre todo en varias capitales de Europa, en Estados Unidos y obviamente en ciudades de América Latina y Bolivia", agregó Brockmann.

