Hasta este sábado: 175 mil millones de pesos estarán en juego en el Powerball

Desde tu casa en tu computadora o incluso mientras estás fuera desde tu teléfono, puedes jugar por los premios más grandes del mundo, como los 222 millones de dólares del Powerball, unos 175 mil millones de pesos, y tener la chance de obtener enormes ganancias en dólares sin mayor esfuerzo.

¿Cómo es posible?

Es posible gracias a TheLotter, el servicio de mensajería de lotería online líder en el mundo, que compra boletos oficiales en nombre de sus jugadores a través de representantes locales. Esto, junto a una plataforma de juego novedosa y fácil de usar, permite a todos los chilenos mayores de 18 años, participar de las loterías de todo el mundo dónde y cuándo lo deseen.

TheLotter es una empresa regulada en la Unión Europea, por eso el cobro de todos los premios está siempre garantizado. Además, en caso de que el usuario no esté satisfecho con el servicio, la empresa cuenta con una garantía de devolución del dinero en la primera compra. Y si tiene dudas o preguntas, el portal pone a disposición de sus usuarios un Servicio de Atención al Cliente profesional y en español las 24 horas.

¿Cómo comienzo a jugar?

¡Jugar al Powerball de EE. UU. online es muy simple!

Solo entra al sitio web de TheLotter y crea una cuenta. Elige la lotería que deseas y completa los boletos exactamente igual que como lo harías en papel. Muy pronto se subirán los boletos escaneados en tu cuenta en línea, para que tengas una constancia de propiedad sobre tus boletos y puedas verlos cada vez que lo desees.

¿Cómo cobro mis premios?

Cuando ganes un premio de lotería, serás notificado por correo electrónico o SMS y no tendrás que preocuparte por revisar los resultados. Es importante saber que no importa cuánto ganes, las ganancias son 100% tuyas. TheLotter no tiene ningún derecho legal sobre tus boletos y nunca cobrará una comisión sobre tus premios.

Si ganaste premios menores a 200.000 dólares, todo el dinero se depositará directamente en tu cuenta bancaria, y si tuviste la suerte de ganar un gran premio de lotería, recibirás tu boleto para que cobres tu dinero en persona y TheLotter correrá con todos los gastos para que viajes a retirar tu premio.

Si debido a la pandemia actual, el ganador no puede viajar de inmediato a cobrar su premio del Powerball de EE.UU., las loterías norteamericanas esperan hasta un año para que el usuario cobre sus ganancias. Además, en caso de ser necesario, el cliente puede transferir el boleto a un familiar que sí tenga la posibilidad de trasladarse a los Estados Unidos para que cobre el premio en su nombre.

¿Cómo obtengo descuentos?

El sitio ofrece numerosas herramientas para ahorrar dinero mientras juegas. Por ejemplo, las Subscripciones permiten a los jugadores participar en cada sorteo consecutivo del Powerball y conseguir cada siete boletos uno gratis, ayudándolo a ahorrar tiempo y dinero. Los jugadores pueden cambiar sus números cuando lo deseen y decidir por sí mismos cuándo desean cancelar su Subscripción.

TheLotter también ofrece la posibilidad de jugar con Multi Sorteos, que permiten a los jugadores elegir la cantidad de sorteos en los que quieren jugar por adelantado, todo mientras reciben descuentos.

Y eso no es todo. Los usuarios que buscan ahorrar y también aumentar sus probabilidades de ganar, pueden comprar participaciones en una Peña para jugar en un grupo de lotería público o combinar apuestas personales y grupales a un precio reducido jugando con Paquetes.

¡Únete a los millones de ganadores de TheLotter!

Con una plataforma 100% segura, TheLotter es uno de los sitios de lotería más visitados por estos días en Chile, tanto por los gigantes premios que ofrece, como también por su enorme historial de ganadores.

En los 20 años de historia de TheLotter fueron muchísimos los extranjeros que reclamaron increíbles premios de lotería. El portal cuenta con más de 106 millones de dólares pagados a más de siete millones de ganadores de todo el mundo y los latinos destacan especialmente por haber reclamado premios increíbles que van desde los 50 mil dólares, ¡hasta los 30 millones de dólares!

¡No te pierdas el próximo sorteo del Powerball!

Este sábado 2 de abril, el Powerball de Estados Unidos sortea un premio gigante de 222 millones de dólares y es tu oportunidad de cambiar tu vida para siempre. ¡No te quedes sin boletos!

TheLotter es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/CRP/402/2017 emitida el 08/07/2021). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para más información de juego responsable, visite: rgf.org.mt.

Este es un contenido patrocinado.