Ideal para Pymes: Novedoso sitio web entrega Seguros de Salud a bajo costo para tu equipo

¿Y SI EL EMPLEADOR NO LO PUEDE PAGAR? Una práctica no muy conocida, pero que recomiendan en QuePlan.cl, es que si la pyme no puede costear la totalidad del seguro, puede compartir un porcentaje del costo de seguro colectivo con el colaborador. Por ejemplo, una empresa puede traspasar el 10%, 20% o 30% del costo del seguro a sus empleados.