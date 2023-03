Joaquín Pincheira, experto en inteligencia emocional: "No hay que demonizar marzo"

Y se apareció marzo. Para la mayoría, definido como el mes menos querido del año y al cual se le pone más resistencia a iniciar. Los niños vuelven al colegio, hay que pagar la patente del auto, la ciudad vuelve a colapsar y te despides abruptamente de esos días de vacaciones y descanso. Este proceso, para muchos, es causa de gran estrés, lo que se traduce, en ocasiones, en una mala convivencia con el entorno familiar y laboral.

Joaquín Pincheira, coach experto en inteligencia emocional, de reconocida trayectoria en Latinoamérica, entrega su diagnóstico: "En marzo se genera una suerte de colapso mental, un estrés constante y caótico donde todos entramos en un torbellino de emociones, pagos, responsabilidades, lo que produce, en muchos casos, desesperación por lo que se viene. En el fondo, se genera un quiebre luego del descanso estival".

Agrega además que "marzo se ha definido como el peor mes del año por el gran estrés que produce, pero lo importante en este contexto, es no demonizarlo y vivir con calma y ganas para poder afrontar el año de la mejor manera".

¿Cómo se manifiesta el estrés?

Hay varios signos que podemos identificar cuando una persona está estresada debido al inicio del año y el regreso a la rutina. Se manifiestan estados agresivos, de colapso, poca tolerancia y desánimo. Además, se desarrolla una evidente falta de energía y concentración. Y algo que no podemos olvidar es que el estrés siempre se proyecta en alguna parte de nuestro cuerpo y puede convertirse en alguna enfermedad.

Al respecto, Joaquín Pincheira agrega que "sabemos que, al estrés normal del comienzo del año, se han agregado los hechos del último tiempo: el estallido social, la pandemia y con ellos la recesión. Una situación que nos angustia y provoca una serie de emociones negativas y un gran daño sicológico".

Del problema a la solución

Pero no todo está perdido, siempre hay una luz al final del túnel. Es así como el experto nos invita a dejar que las cosas fluyan sin ningún tipo de ansiedad. Además, planificarse y ordenarse. Es de una gran evidencia que hay que cumplir con muchas responsabilidades, pero no se arregla nada con afectarse y al mismo tiempo a nuestro círculo más cercano.

"Mi mayor consejo es vivir el día a día y si se experimentan situaciones estresantes, una alternativa efectiva es salir a caminar, respirar profundo, beber agua. En este mes hay que cultivar pensamientos de tranquilidad y seguridad", resalta.

Finalmente, Pincheira llama a la calma: "Hay que aceptar que estamos en tiempos de incertidumbre lo que provoca tener miedo y hasta en algunas ocasiones, no podemos dormir. Mi consejo es que dentro de toda esta vorágine es darse un tiempo personal. Descansar entre las actividades y no entrar en pánico ni desesperación, porque finalmente la mente crea cosas que no son y las hacen realidad. Hay que ser agradecidos por las vacaciones y concentrarse en lo que viene, con fe y esperanza de que será un gran año para todos".

Joaquín Pincheira es periodista de la Universidad Andrés Bello. MBA en Inteligencia Emocional y coaching empresarial por la Sociedad Brasileña de Coaching. Experto en motivación personal y despertar de conciencia.

Creador del Método DAC que ayuda a las personas a ser más felices. Reconocido en Chile como en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú. Escritor de libros que han sido un éxito en español y en portugués.

Su misión como entrenador personal es transformar la vida de las personas a través de un despertar de consciencia y la gestión emocional en todas sus áreas.

Hace 10 años viene realizando programas para diferentes comunidades, empresas, colegios e instituciones chilenas con el único objetivo de poder dar un soporte profundo a las personas que quieren salir de su zona de confort y alcanzar el éxito.

En el 2018 fue reconocido por el gobierno de Sao Paulo por su gran trabajo en temas de salud mental en comunidades inmigrantes de ese país.

En el 2019 recibió el premio Alumni de la Universidad Andrés Bello por ser un aporte a la comunidad latinoamericana en Brasil en temas de bienestar y liderazgo personal.

Este es un contenido patrocinado.