"La Rueda del Tiempo": La guía de personajes para entender la nueva serie de Amazon Prime Video

¡Finalmente es una realidad! Tras varios años de expectativas de sus fanáticos, la épica fantasía de "La Rueda del Tiempo" se adaptó al formato televisivo, con una serie basada en la exitosa saga literaria que inició en 1990 y cuyo estreno es este viernes 19 de noviembre.

Amazon Prime Video son los encargados de dar vida en la "pantalla chica" a la que promete ser una de las últimas sorpresas de 2021: El popular universo creado por Robert Jordan, que se ha extendido por 14 tomos, una novela de precuela y libros complementarios, incluso tras la muerte del autor.

Pero, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Si quieres llegar con una mejor idea de la historia para el estreno del 19 de noviembre, resumimos una breve guía de los personajes:

Moraine Damodred

Uno de los aspectos más alabados mundialmente de "La Rueda del Tiempo" son los personajes femeninos centrales. Ninguna de ellas necesita ser salvada, sino que en ellas recae la responsabilidad y el poder único de salvar a la humanidad.

Moraine Damodred es una de las Aes Sedai más poderosas en este universo, cuya misión es detener al Oscuro. Para hacerlo deberá encontrar al Dragón Renacido en un grupo de jóvenes cuyo interés no está, precisamente, en salvar al mundo.

Este personaje se convertirá en una guía, amiga y la mujer más intuitiva del universo de "La Rueda del Tiempo". La actriz que personifica a Moraine tiene una vasta experiencia y renombre, Rosamund Pike.

We heard our #TheWheelOfTime fans are into weaves, so we decided not to hide them this time. #Moiraine #Lan #Nynaeve pic.twitter.com/quiLKdo7zc