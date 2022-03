Litio sostenible: Las innovaciones tecnológicas de SQM para su producción

Con la mirada puesta en el largo plazo y en la creciente demanda de productos de alta calidad, SQM ratificó su plan de inversiones para 2022, que contempla más de 900 millones de dólares para sus cinco líneas de negocios: Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo y derivados, Litio y derivados, Potasio, y Sales Solares.

Precisamente en cuanto al litio, la empresa ha seguido expandiendo su capacidad de producción de carbonato e hidróxido de litio en el país, a lo que suma el desarrollo del proyecto Mount Holland en Western Australia (con el que proyecta producir otras 50.000 mil toneladas de hidróxido de litio).

De esa forma, en SQM proyectan alcanzar para fines de este año una producción cercana a las 180 mil toneladas acumuladas en el periodo, el triple de lo producido en 2019, cuando llegaron a 62 mil toneladas.

Nueva tecnología en SQM

Para alcanzar altos niveles de productividad y también eficiencia, SQM ha invertido cientos de millones en el desarrollo de tecnología propia, resultado del trabajo de 25 años en la elaboración de productos químicos refinados, de alta pureza y con un tratamiento sostenible.

Gracias a ese mismo conocimiento y experiencia, actualmente SQM es el productor de litio de más baja huella de carbono del mundo y ya está trabajando para llegar a la carbono-neutralidad al año 2030.

Aporta el 60% de sus utilidades a Chile

El litio, al igual que todos los minerales, pertenece al Estado de Chile. SQM, en particular, tiene un acuerdo operacional de cooperación público-privada para producir y comercializar las reservas de litio del Salar de Atacama.

En 2022 se cumplen 25 años de esta alianza entre el Estado y SQM, empresa que ha cumplido con la responsabilidad de generar las inversiones, la investigación y desarrollo y la operación productiva del litio.

Para este año, los aportes directos al Estado por parte de SQM estarán cercanos al 60% del margen bruto del negocio, con lo que el país podrá financiar diversas políticas públicas.

El rol del litio en Chile y el mundo

Los teléfonos inteligentes, los computadores y las baterías de los automóviles eléctricos tienen litio. Si bien su porcentaje es bajo (por ejemplo, 2% en el caso de los vehículos), son esenciales para su funcionamiento. Su importancia radica en que almacena energía de forma limpia, liviana y eficiente para el uso de estas tecnologías.

Pero el litio también está presente en algunos fármacos que ayudan a estabilizar el ánimo y en la elaboración de vidrios, cementos, grasas lubricantes, aires acondicionados y otros productos.

Para 2022, la demanda de litio se proyecta en torno a las 650 mil toneladas y, según proyecciones de la industria, en 2025 ese número podría llegar al millón de toneladas. Más aún, hacia 2030 la cifra podría superar los dos millones.

Detrás de este crecimiento está el revolucionario cambio tecnológico que está viviendo el mercado automotor, con el acelerado reemplazo de vehículos a combustión interna por autos eléctricos. Sólo entre 2020 y 2021, la venta de autos eléctricos a nivel mundial se duplicó, con lo que llegó a 6,7 millones.

Aún teniendo en consideración ese contexto, en 2021 Chile exportó 883 millones de dólares de litio. Si bien es una cifra alta, esta queda bajo los registros que mostró la industria del vino (US$ 1.618 millones), las cerezas (US$ 1.807 millones), el hierro (US$ 2.441 millones), los salmones (US$ 4.857 millones) y muy lejos de lo alcanzado por el cobre, que llegó a más de US$ 53 mil millones durante el periodo.

