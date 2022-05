Más del 76% de los trabajadores son felices en su lugar de trabajo, según ranking

Tres de cada cuatro trabajadores dijeron ser felices en sus trabajos, según la medición del Ranking Building Happiness de Buk, que aumentó casi al triple la participación de empresas y colaboradores en su segunda versión.

El estudio, que busca conocer el nivel de felicidad de los colaboradores en su lugar de trabajo, contó este año con 300 empresas inscritas -tanto de clientes de Buk como firmas que no son clientes- y obtuvo una muestra de 24.187 colaboradores, a quienes se les realizaron 28 preguntas.

La encuesta de Buk identificó cuáles son las empresas que mejor logran generar felicidad en sus trabajadores y cuáles son sus atributos para conseguirlo. Para ello, el análisis reconoció cuatro pilares fundamentales: Bienestar, Compromiso, Valor/Reconocimiento y Sustentabilidad.

"Cada vez toma más relevancia en el mundo de las organizaciones la generación de ambientes positivos y saludables para los colaboradores. Building Happiness le da a las empresas la posibilidad de medirse y trabajar en los aspectos en que tengan bajos niveles de satisfacción. En el caso de ser así, de esta manera, podrán tomar medidas que sean pertinentes según las necesidades de sus trabajadores", aseguró Jaime Arrieta, CEO de Buk.

Aumento de la felicidad

En el estudio destacaron positivamente prácticas como la generación de relaciones interpersonales de confianza y respeto; autonomía; claridad de roles y colaboración; reconocimiento por el trabajo realizado; y el aporte que entrega el cumplimiento de la estrategia organizacional.

Entre los resultados más reveladores destaca que el 76,5% de los encuestados afirmó ser feliz en su trabajo. Además, las empresas medianas (entre 100 y 500 colaboradores) presentaron un aumento del 3,5% respecto a su nivel de felicidad.

Por otro lado, la investigación arrojó que los colaboradores de las empresas de la industria de la Salud y Tecnología cuentan con un nivel de felicidad mayor al 85%. "Son sorprendentes los altos índices de felicidad que obtuvo el rubro de la salud, a pesar del impacto emocional, físico y psicológico que tuvo la pandemia en el personal médico", reflexionó Arrieta.

El Top 10 de felicidad en las empresas

El pilar de Sustentabilidad, que mide iniciativas que promueven la responsabilidad social empresarial, prácticas de diversidad e inclusión, e iniciativas en relación al cuidado del medioambiente, fue el que obtuvo el menor desempeño entre todos los índices. Pese a ello, hubo un aumento de un 2% en comparación al año anterior, aunque sigue siendo un desafío y un ámbito a mejorar en las empresas.

"Los resultados de este ranking, demuestran que las empresas están cada vez más centradas en las personas y en generarles a ellos condiciones de trabajo más positivas y acordes a sus necesidades", detalló el CEO de Buk.

El concepto de felicidad aplica para cualquier tamaño de empresa, es por ello que el ranking Top 10 de Building Happiness se divide en tres tramos: Los ganadores de este 2022 fueron Wom en la categoría de "empresas grandes"; mientras que en la categoría "empresas medianas", que considera organizaciones de entre 100 y 500 colaboradores, Lemontech resultó ganadora. Por último, Fractal se llevó el primer puesto en la categoría de "empresas pequeñas".

Según Sandra Diaz, directora de Valor Humano en WOM Chile, participar en el Ranking Building Happiness de Buk "nos permite compararnos y entender si estamos haciendo las cosas bien y así siempre vamos mejorando".

"Hoy entendemos que el bienestar en la compañía ayuda a tener equipos comprometidos y más felices, por lo tanto tendremos empresas más saludables, lo que se traducirá en un aumento de la productividad. Con esto contribuimos a tener una sociedad emocionalmente más sana", añadió.

"Quedar finalista me incentiva y da ánimos para seguir trabajando y mejorando el clima laboral, siendo hoy en día tan importante la salud mental. Me asegura que vamos bien, por un buen camino y que el trabajo da frutos. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir trabajando aún más con este propósito", concluyó Verónica Bastidas, directora de Personas en Fundación Educacional Comeduc.

"A pesar de que no trabajamos por los premios, nos llena de orgullo recibir este reconocimiento por parte de nuestra gente. Esto nos indica que vamos en el camino correcto, que la propuesta de valor que ofrecemos a las personas que trabajan o que quieran trabajar en Lemontech hace sentido. Creemos en la felicidad organizacional, pero no como un fin en sí mismo, si no como algo que va en directa relación con la calidad de vida de las personas, con la efectividad del negocio y, en último término, como un aporte hacia una mejor sociedad", afirmó Tomás Valdés, Chief People Officer en Lemontech.

