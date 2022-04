Más especialistas en regiones: Uno Salud Dental lanza becas de postgrado para cirujanos dentistas

Con alegría y aplausos fueron recibidos en las oficinas de Uno Salud Dental (USD), cuatro jóvenes cirujanos dentistas beneficiados por la primera versión de la "Beca de Postgrado Uno Salud Dental 2021", un programa sin precedentes que busca apoyar el financiamiento de especialidades odontológicas e incentivar su presencia en regiones.

"Este es el puntapié inicial de nuestro programa de descentralización de la odontología de calidad", dijo Dr. Ricardo Duch, gerente Clínico y Calidad de USD, durante un desayuno en que se distinguió a los becados.

"En Chile no existen becas de especialidad de este tipo, por lo tanto este es un programa inédito. Estamos dándole la bienvenida a nuestros becados 2021, que son cirujanos dentistas especialistas, con quienes nos vamos a involucrar activamente en su proceso formativo, para que después puedan prestar servicios en regiones, que es donde más se necesita hoy odontología especializada", agrega la Dra. Francisca Contreras Luna, subgerente Clínico y de Calidad de Uno Salud Dental.

La Beca de Postgrado Uno Salud Dental financia el 50% de la matrícula y del arancel de dos años curriculares de los cirujanos dentistas, con el compromiso de que, una vez terminados sus estudios, ellos puedan dedicar dos años a trabajar la mitad de su tiempo en alguna clínica de Uno Salud de fuera de Santiago. En esta primera etapa, los becados se moverán a ciudades del norte y del sur, como Iquique, La Serena, Osorno y Puerto Montt.

El programa se entregó a estudiantes de dos instituciones de educación superior, pero la idea es que escale y sea conocido por más jóvenes profesionales, como explica la Dra. Contreras: "Hoy trabajamos en alianza con la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Los Andes, tremendas universidades en odontología y en programas formativos de postgrado, pero tenemos la intención de llevarlo a más universidades en 2022, para tener más becados y llevar más odontología especializada a Chile".

"Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de conocer una empresa privada de prestigio que está en todo el país", plantea la Dra. Marcela Oyarzún, directora de Postgrado y Educación Continua de la Universidad de Los Andes; mientras la Dra. Waleska Zuzulich, directora de postgrados de Odontología de la Universidad Andrés Bello, considera que "la beca es positiva para nuestros estudiantes porque los apoya para cursar sus programas y además beneficiará a los pacientes, porque recibirán atención de especialistas egresados de la UNAB".

Nuevas vidas para cuatro becados

Motivar la migración de dentistas preparados a rincones con baja cobertura de especialistas es un beneficio sin precedentes para la salud del país y una de las principales motivaciones de los propios becados. "Nos sentimos con el deber de llegar a todos lados de Chile, principalmente con tres de nuestras especialidades: ortodoncia, rehabilitación oral y cirugía, que en zonas lejanas a la urbe están muy carentes", agrega el Dr. Duch.

Varios de los beneficiados buscaban un cambio de ciudad para mejorar su calidad de vida y aportar a la salud regional. La Dra. Carolina Costa es una de ellas: cursa primer año de Rehabilitación Oral en la Universidad de Los Andes y cuando termine sueña con dar un giro y trabajar en Osorno o Puerto Montt.

"La idea es ir a ayudar donde más se necesite, es súper importante que exista este tipo de iniciativas porque a nivel estatal están poco desarrolladas y los dentistas tenemos una misión ética y moral con la sociedad de que no todos nos quedemos en Santiago", dice Costa.

La Dra. Carolina Stange, que cursa la especialidad de Ortodoncia en la UNAB, optó por irse a La Serena: "La beca es una gran ayuda para financiar el postgrado que estoy estudiando, porque en Chile las especialidades no son baratas; además me ayuda a no tener que endeudarme tanto con un banco y cumplir mi sueño de irme a región a trabajar. Gané por todos lados, además me voy con trabajo en una empresa que es conocida, que sé que es buena, entonces es una gran oportunidad", señala.

La misma especialidad estudia el Dr. Matías Yobanolo, también en la Universidad Andrés Bello, un enamorado del sur que planea hacer vida en Puerto Montt una vez que termine su postgrado: "Uno Salud Dental me ayudará a financiar el último año de la especialidad y nosotros contribuiremos a llevar nuestros conocimientos a lugares donde no hay tantos especialistas. Es súper positivo este beneficio y ojalá pueda seguir creciendo en el tiempo".

La Dra. Denisse Salinas, por su parte, acaba de comenzar su especialidad de rehabilitación oral en la UNAB y dice que, cuando culmine el proceso, su destino está en el norte. "Al terminar la especialidad me iré a Iquique, porque trabajé dos años allá y siempre tuve la intención de volver. No hay mucha ayuda para estudios de postgrado en odontología, además que una empresa te la esté entregando y te esté ofreciendo ir a una región con trabajo, es muy bueno", finaliza la becada.

Después de su versión 2021, la Beca de Postgrado Uno Salud Dental espera seguir beneficiando a más estudiantes de postgrado de odontología, a través de nuevas alianzas con universidades, para llevar más odontología especializada a las regiones del país.

Este es un contenido patrocinado.