Medio millón de personas prometieron hacerse veganas en enero

Durante enero, más de medio millón de personas se comprometió a hacerse veganas, al sumarse al compromiso de 31 días de "Veganuary".

¿De qué se trata? Es un desafío anual en el que se elige probar este estilo de vida al menos por un mes. Cada participante tiene sus propias razones para esto, pero destacan tres motivos principales: la preocupación por la propia salud, dado que diversos estudios sugieren que las personas veganas tienen menores riesgos de sufrir ataques cardíacos, diabetes del tipo 2 y otras enfermedades como cáncer; el amor por los animales, al evitar considerarlos como comida; y la preocupación por el medioambiente, dado que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la ganadería.

Desde hace varios años, la organización Veganuary viene realizando esta campaña con el deseo de concientizar a las personas y apoyarlas durante esta transición, sea temporal o permanente, con información, educación, ideas, recetas y otros recursos que puedan hacer la experiencia más fácil y divertida. Las campañas crecen considerablemente con cada nuevo año, especialmente en América Latina, donde este año se han inscrito 150.000 personas, que se suman a 125.000 en el Reino Unido, 80.000 en Estados Unidos y 50.000 en Alemania, contando con embajadores como Joaquin Phoenix, Paul McCartney y Xuxa.

Junto con esto, cientos de marcas en todo el mundo añaden opciones veganas y lanzan nuevos productos durante Veganuary. Durante la campaña de 2020, el Reino Unido vio duplicarse el número de personas que probaron la pizza Pepperphoni de Pizza Hut, al punto que la pizza se añadió al menú permanente de la cadena, y KFC lanzó una hamburguesa vegana que vendió un millón de unidades durante su primer mes. En Chile, más de 20 empresas se comprometieron a participar en Veganuary este año, al igual que la diputada Catalina Pérez y las actrices Tutu Vidarre y Mónica Aguirre.

En América Latina, los alimentos veganos se han vuelto crecientemente populares no solo en los restaurantes, sino también en las estanterías de las tiendas y supermercados, y las compañías de entrega a domicilio como PedidosYa ofrecen productos veganos y vegetarianos a través del delivery de PedidosYa Market, donde se pueden encontrar diferentes leches de origen vegetal, todos los productos de NotCo como Not Mayo, Not IceCream, y los sustitutos de la marca Beyond, como Beyond Beef y Beyond Burger, e inclusive tiendas que venden al granel, teniendo en consideración el impacto ambiental de otros aspectos como los plásticos.

Este es un contenido patrocinado.