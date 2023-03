Natalia Duco: Una mujer que como bala se toma la parrilla

Las mujeres se han tomado la parrilla con tabla, pechera, cuchillo y un salero en mano. Un ejemplo es Natalia Duco, récord nacional del lanzamiento de bala en todas sus categorías, a quien hemos visto por las pantallas de la televisión mostrando todas sus habilidades culinarias y ahora, como una parrillera.

"La parrilla es parte de las cosas que me encanta realizar. Todo lo que sé lo aprendí de mi papá, que sí es un gran parrillero. Mis propias condiciones han hecho que tenga buena sazón, sepa sobre los puntos de cocción y creatividad para los acompañamientos”, destacó.

Duco reconoció que entrar en campos "de hombres" siempre tiene sus complicaciones, aunque ella ha sido bien recibida: "Mis colegas parrilleros, han sido cariñosos y muy buena onda. Siempre me gusta aprender de todas las personas que me rodean, entonces he sacado lo mejor de algunos amigos. No me he sentido discriminada, cuesta meterse en este campo, pero gracias a mi forma de ser siento que las puertas sólo se me abren”.

A pesar que la parrilla es un campo reconocido como un espacio de hombres, las mujeres parrilleras, que aún no son tantas, entregan nuevas cosas a este mundo.

"Las mujeres siempre pensamos en la alimentación como una experiencia completa. Una piensa en todos los comensales y en sus gustos, además en los picoteos, acompañamientos de la carne, las ensaladas y en el postre. Mientras que los hombres sólo se enfocan en la carne, en general. Somos más detallistas", recalcó la deportista.

Finalmente, agregó que la cocina es uno de sus focos como mujer, en donde ya se atreve a dar recomendaciones. "Puedo decir que contar con un buen cuchillo es fundamental. Debe tener buen filo y ser de buena calidad, de esa forma es más seguro cocinar. Mi cuchillo preferido es Black Curacaví de Kangkawe. Es muy bonito en cuanto a su diseño y un gran compañero cuando estoy parrillando", puntualizó.

Este es un contenido patrocinado.