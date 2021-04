¿Necesita Chile adaptar su Ley de Casinos?

Históricamente, los juegos de azar en Chile han sido un tema controvertido que no llegó a sentar unas bases legales firmes hasta la promulgación de la Ley de Casinos No. 19.995, que data de 2005. En esta ley se define cómo se pueden ofrecer apuestas deportivas y juegos de casino en el país, destacando que: las licencias otorgadas tienen una duración de 15 años, en cada ciudad chilena sólo puede operar un casino (aunque actualmente no todas las ciudades tengan un casino físico) y también se regularizaron las apuestas en los diferentes hipódromos repartidos por el país.

Tres años más tarde, el 2008, la organización estatal de lotería Polla Chilena consiguió una licencia en exclusiva para ofertar sus productos de manera online. La característica principal de esta organización de beneficencia es que una vez que se pagan los impuestos y los premios correspondientes, el dinero sobrante se destina a la caridad.

Pero desde entonces, según el gremio, las preferencias de ocio online han cambiado significativamente en la población adulta y el Gobierno está dejando escapar millones de pesos todos los años debido a la ausencia de una regulación que se ajuste a las tendencias actuales.

¿Qué debería hacer la Superintendencia de Juegos de Casino?

La Superintendencia de Juegos de Casino es el organismo gubernamental que se encarga de revisar que se cumple la ley antes mencionada y de ofrecer datos sobre este sector en el país. Según sus propios informes, en el 2020 los casinos autorizados por esta institución estatal generaron a las arcas del estado más de 30.000 millones de pesos. Pero esta cifra podría ser mucho mayor si los chilenos tuvieran más opciones para hacer apuestas online legales.

Técnicamente hablando, las apuestas online que no ofrezca la Polla Chilena no se ajustan a la legalidad vigente. Pero la ley tampoco define castigos para los jugadores que usan páginas tan populares entre los jugadores chilenos como las que encuentras en este sitio https://www.casinotopsonline.com/es/10-mejores-casinos-chilenos-online de operadores que son legales (como por ejemplo, con licencia de Malta, Gibraltar o Curazao), pero que operan fueran de Chile.

¿Qué quiere decir todo esto? Desde los casinos online creen que el gobierno chileno deja de ingresar millones de pesos todos los años en un entretenimiento que está en auge y no se va a detener, ya que su oferta de servicios y productos cada vez es más atractiva si hacemos una comparativa con los tradicionales casinos físicos.

La Superintendencia de Juegos de Casino debería abordar de una vez por todas este asunto para además de evitar posibles fraudes, favorecer el juego seguro online, luchar de manera activa contra la ludopatía y adicción al juego, y evitar que los menores de edad puedan acceder a los juegos de azar, aseguran en el gremio.

La legislación española puede ser el ejemplo a seguir

Los casinos online afirman que Chile se puede fijar en el trabajo que lleva haciendo desde 2013 la Dirección General de Ordenación del Juego en España. La experiencia de este organismo gubernamental en uno de los mercados más activos de Europa puede ayudar a que la legislación chilena se adapte con mayor facilidad a las tendencias de apuestas online de los jugadores chilenos.

Su función es la de autorizar, regular, supervisar, coordinar, controlar y sancionar todas las actividades relacionadas con los juegos de azar públicos y privados, tanto para juegos de casino como para apuestas deportivas. Lo que quiere decir que si un operador online (independientemente de que tenga licencia en otro país) no tiene la licencia que otorga la DGOJ según sus requisitos, no podrá operar en el país y los jugadores españoles que usen sus servicios pueden ser sancionados.

Esto permite que los jugadores disfruten de sus apuestas y juegos online en sitios web seguros y confiables, mientras que el Estado recauda los impuestos correspondientes por esta actividad. ¿Será el momento de que la Superintendencia de Juegos de Casino proponga actualizar la Ley de Casinos?

Este es un contenido patrocinado.