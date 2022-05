Operativo social: Uno Salud Dental entrega atención a 60 jóvenes en clínica de Puente Alto

Aksa Miranda tiene 17 años y en 2021 ingresó a preparar sus exámenes libres a la Fundación SoyMás, ONG que apoya a jóvenes madres adolescentes a terminar sus estudios e insertarse en el mundo laboral. Por estos días, la joven está capacitándose en Peluquería y Belleza, mientras en la sala cuna cuidan a su hijo de meses. Llegar a ser peluquera para ella implica todo un proyecto de vida.

Aksa fue una de las 60 mujeres beneficiadas por el Operativo de Salud Oral. Mediante ese plan, un equipo de profesionales de Uno Salud Dental de la clínica Elisa Correa, de Puente Alto, las recibió y les brindó atención personalizada de limpieza dental y fluoración.



"Para mí es importante la salud dental porque es la primera imagen que uno muestra al público. En peluquería es la primera impresión que se lleva de uno la clienta", reflexiona la joven madre.

Tras salir del box donde recibió una atención consistente en destartraje supragingival y fluoración, Aksa agrega que "esta posibilidad de venir a una clínica dental es de gran ayuda para mí y mis compañeras, porque en el consultorio no le dan la prioridad a una como adulta, sino a los niños; entonces una misma se deja de lado, además porque es caro y no tenemos los recursos para hacerlo en privado".

A bordo del bus que trasladó a las jóvenes desde la sede de La Pintana de Fundación SoyMás hasta la clínica de Puente Alto, viajaba también Priscilla Correa (23) con su hija de un año en brazos: "Vinimos a Uno Salud Dental y la atención fue muy buena porque los dentistas fueron muy cuidadosos. Uno va a una entrevista y siempre se fijan en tu dentadura, por eso yo siempre le enseño hábitos de limpieza a mi hija".

"Me trataron super bien en Uno Salud Dental porque incluso me respondieron dudas que tenía sobre limpieza y cuidado", señala por su parte Michelle Márquez (23), testimonio que se suma al de la también joven madre Almendra Marroquín (24): "Es importante tener una buena salud bucal, así como también una buena imagen; yo le tenía miedo al dentista, pero ahora he decidido empezar a cuidarme más".

Despliegue profesional y de cariño

Era sábado y cerca de las dos de la tarde. Las estudiantes de Fundación SoyMás comenzaron a subirse al primero de tres buses que las trasladó hasta la clínica de Uno Salud Dental, donde serían atendidas por un equipo voluntario de 15 odontólogos y siete asistentes dentales. Había algunas nerviosas por su visita al dentista, pero entre todas abundaba sobre todo la gratitud por la posibilidad de acceder a salud dental gratuita.

"Esta es la segunda parte del Operativo de Salud Oral en alianza con Fundación SoyMás, una fundación preciosa que trabaja con mujeres. En la primera parte hicimos una intervención basada en educación y promoción de salud oral, donde llegamos a cerca de 50 beneficiarias; y ahora se atendieron cerca de 60 mujeres en una clínica de nuestra red, donde les entregamos salud, pero también mucho cariño", explica la Dra. Francisca Contreras Luna, subgerente clínico y de Calidad de Uno Salud Dental.

La Dra. Contreras destaca el aporte de los 25 voluntarios de Uno Salud Dental que, dispuestos a ayudar un sábado en la tarde, se pusieron al servicio de jóvenes madres de la zona sur de Santiago: "Para todos nosotros es relevante entregar educación y salud a mujeres. Desde nuestro rol de mamás estamos al cuidado de niños, entonces si se entregan conocimientos a las mamás, ellas podrán traspasarlos a sus hijos y el día de mañana tendremos niños más sanos, con dientes sin caries".

"Vengo especialmente del sur a este operativo y me siento llena de cariño", relata la Dra. Valentina Vargas, gerente clínico de una de las sucursales de Puerto Montt de Uno Salud Dental.

"Decidí participar porque me gusta ayudar a que la gente tenga una sonrisa más linda. La mayoría ha llegado con un poco de temor hoy, pero es lindo ayudar a que su experiencia con el dentista mejore, y han salido bien felices", agrega.

El Operativo de Salud Oral fue un beneficio por el lado que se lo mire, confiesa Francisca Cholakis de Fundación SoyMás, porque se trató de un servicio integral: "Uno Salud Dental con este operativo se preocupó desde el traslado hasta la atención, vino a buscar a las jóvenes y las llevó hasta sus instalaciones para que accedieran a una atención de calidad que acá, en los Cesfam, no siempre existe, y si existe es muy escasa. Realmente para ellas fue una tremenda oportunidad, conocer sus instalaciones y atenderse con excelentes profesionales con un trato de respeto y cariño".

Este es un contenido patrocinado.