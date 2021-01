Panoramas y alternativas: ¿Qué hacer durante las vacaciones en cuarentena?

La curva de casos positivos de Covid-19 en el país está en aumento y no se tiene certeza de cuándo la pandemia dará una tregua para salir de las comunas en cuarentena. Todo parece indicar que este verano será diferente a lo que los chilenos y chilenas están acostumbrados, pero eso no significa que las vacaciones deban ser monótonas o aburridas.

Ya sea de manera online o presencial, e incluso fuera de los hogares, aún existen un montón de posibilidades para disfrutar un tiempo de relajo, aprender cosas nuevas o pasar tiempo en familia. Aquí un listado de ideas para animar a quienes no pueden salir de sus hogares durante este verano.

Cursos online

Muchos han sido los que durante la pandemia han aprovechado de profesionalizar y ampliar sus conocimientos en las múltiples plataformas que existen para realizar cursos online gratuitos o de bajo costo, que incluso entregan una certificación a quienes aprueban los contenidos.

Las plataformas más conocidas son: Domestika.org, Coursera.org y Crehana.com, en esta última además puedes armar un paquete de cursos para que el valor total sea más barato. También existen los cursos gratuitos realizados por universidades, como los presentados por UAbierta de la Universidad de Chile

Actividad física

En vista de los largos confinamientos y el aumento del sedentarismo producto del teletrabajo, el Gobierno habilitó un horario específico para que las personas puedan realizar actividad física sin necesidad de permisos temporales o salvoconductos.

Enmarcado en la campaña "Elige vivir sano", cada día de 7:00 horas a 8:30 de la mañana las personas que se encuentren en comunas con fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso podrán salir a realizar actividad física sin necesidad de un trámite en la Comisaria Virtual.

Juegos de mesa

Para seguir con los panoramas offline, una buena opción son los juegos de mesa, una actividad cada vez más conocida por las familias cuando quieren compartir y disfrutar un momento alejados de las pantallas. Dentro de los juegos elegidos como favoritos para este verano están: Just One, Aventureros al Tren Europa, Rummikub, The Island y Wavelength.

¡Anímate a compartir y disfrutar este verano!

Este es un contenido patrocinado.