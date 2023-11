¿Qué es el batch cooking? Connie Achurra se suma a la tendencia en su nuevo libro de recetas

"Mi menú para cada día" es el nombre del nuevo libro de Connie Achurra, que incluye tres semanas de recetas (desayuno, almuerzo y cena), además de lista de compras, básicos para preparar y combinar entre sí, consejos para guardar alimentos sin que se echen a perder, junto con la preparación saludable y deliciosa que caracteriza a la cocinera.

Esta vez, Achurra recoge la tendencia de batch cooking: preparar la mayor cantidad de alimentos por anticipado para economizar, controlar la despensa y armar menús nutritivos para todos los días.

"Me bastó con echar una mirada a mis redes sociales para darme cuenta de que algunas de las cosas que más me piden mis seguidoras es que comparta menús semanales, que las ayude con las listas de compras, que responda preguntas sobre cómo almacenar los alimentos, los tiempos que pueden mantenerse refrigerados y, también, que resuelva dudas sobre porciones y proporciones. Me parece que un libro de menús semanales, fáciles, ricos y económicos es el título que muchas de ustedes esperaban con ansias", asegura Connie Achurra en su nueva publicación.

¿Qué es el batch cooking?

Esta técnica es una de las mejores para organizar la cocina y comer rico, nutritivo y variado, de manera fácil y económica. Se trata de dejar preparados los básicos como proteínas, hidratos de carbono, legumbres y verduras. Así, teniendo listas las materias primas, luego basta solo combinarlas y, en quince minutos, tener listos los desayunos, almuerzos y cenas. Para que esto funcione, es fundamental organizar el menú y las compras, además de tener clara la cantidad de comensales.



"El batch cooking cambia en relación con la temporada, porque busca potenciar que comamos alimentos frescos y cargados de nutrientes y de sabor. Esta manera de organizar la cocina no es nada nuevo. Nuestras abuelas preparaban frascos con salsa de tomate, mermeladas y caldos para tener siempre disponible, pero de alguna manera nos acostumbramos a una comida más instantánea y menos planificada, además de creernos los mitos sobre la comida recalentada y el proceso de refrigeración. Nos alejamos del antiguo y maravilloso hábito de planificar, organizar y optimizar los alimentos", destaca la querida cocinera.



"Mi menú para cada día" será presentado por su autora, Connie Achurra, en la Feria del Libro de Maipú el domingo 19 de noviembre, a las 13:00 horas.

El libro, publicado por el sello Grijalbo, ya está disponible en librerías y también en formato digital.

