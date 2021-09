¿Qué plataforma resulta más rentable para promover tu eCommerce en 2021: TikTok, YouTube o Instagram?

En los últimos 10 años las redes sociales se han ido adueñando del universo digital. En todo ese tiempo, estas plataformas han ido mutando según los recursos disponibles y las preferencias de los usuarios.

Se pasó de simples publicaciones alfanuméricas a imágenes y luego al contenido audiovisual, llegando, actualmente, a apreciarse contenidos que jamás se hubiesen pensado 30 años atrás.

Este fenómeno no ha pasado desapercibido ante empresarios de todos los rubros, pues su significancia económica no tiene límites.

En la actualidad los videos son más consumidos respecto a otro tipo de publicaciones, ocupando un alto porcentaje del tráfico en línea. Se prevé que para 2022 esta tendencia ascenderá hasta el 85% (1to1Video, 2020), estadística que convierte al videomarketing en una apuesta más que segura para el eCommerce.

Con la variedad de plataformas que comulgan hoy en día en la web, cabe la pregunta: ¿cuál es mejor, económicamente hablando, para subir videos? A continuación, un repaso por las mejores opciones:

Las RRSS especializadas en video más populares de la actualidad

No importa el medio que utilices para comunicar y promocionar en la web, un editor de video online no puede faltar entre tus herramientas de cabecera. Y es que no solo se trata de compartir audiovisuales, sino de darles un toque personal, hacerlos atractivos a los sentidos e interesantes.

Desde que TikTok irrumpió en la escena internacional hace ya tres años, su influencia se ha hecho sentir en todos los rincones del internet, eso abarca otras redes. Tal como pasó con Snapchat tiempo atrás, el concepto detrás de TikTok (videos cortos e interactivos, pensados para ser consumidos en la pantalla vertical del móvil) ha sido incorporado a otras plataformas como función adicional. Tal es el caso de los Reels, de Instagram, y YouTube Shorts, de YouTube.

Son precisamente estas tres redes las que mejor se prestan a la presentación, consumo y rentabilización del contenido audiovisual. Cada una con su público y sus características, están más que nunca presentes en la conversación diaria. Conocerlas más de cerca te permitirá aprovechar mejor sus bondades y decidir cuál de ellas es mejor para lo que deseas ofrecer.

YouTube

YouTube es, acaso, la red social más popular del mundo gracias a la posibilidad de compartir fácilmente los videos con miniatura, prácticamente en cualquier lugar de la web. Es además el segundo motor de búsqueda más visitado de internet (Kinsta, 2021). Se ubica detrás de Google, que es su propietario desde 2006.

Los influencers y creadores de contenido en general encontraron en esta red social un espacio para crecer. Y además monetizar, ya que, con una cartera considerable de suscriptores y vistas, los youtubers pueden hacer ingresos considerables a través de publicidad.

Tras el boom de TikTok e Instagram Reels, apareció YouTube Shorts. Se trata de un lugar dentro de la app de YouTube para grabar, editar y subir videos con un máximo de 60 segundos de duración (por ahora). Estos se muestran en vertical, a diferencia de los tradicionales videos del sitio, adaptados a la visualización en horizontal. El usuario tiene la opción de grabar directamente desde la aplicación con una cámara multisegmentos, para luego adicionar música de moda dispuesta en una extensa biblioteca.

También, a través de la app de YouTube puedes descubrir los "Shorts" de otros creadores. Cumple así con lo que parece ser el "quid" del videomarketing del presente y el futuro: la alimentación y consumo de sitios con contenido hecho por los mismos usuarios. Lo que se llama "User Generated Content".

Instagram

Instagram fue lanzado en 2010 como una aplicación destinada a compartir fotos e imágenes en cuadro 1:1, de estilo tradicional. Este ha sido su sello distintivo desde siempre, así logró ganarse el corazón de los millennials en todo el mundo. Sin embargo, con el tiempo ha dado más protagonismo a los videos, primero incorporando las Stories, de carácter efímero, y más recientemente los "Reels".

Esta última funcionalidad se trata de un carrete (reel) de videos cortos en vertical que el usuario descubre en la herramienta "Explora". Hacer un reel es muy sencillo, se graba y edita desde la app o se sube uno ya editado con Clipchamp o algún otro buen software en línea. La duración va de 15 a 60 segundos. Se le adicionan efectos, clips de audio, emojis y más.

Instagram se ha transformado en una gran ventana para las ventas en línea. Como es una red social predominantemente visual, cuyo uso es gratis para todos, los pequeños y medianos empresarios han encontrado en ella un espacio para instalar sus tiendas online. Conscientes de eso, los creadores han añadido ads que se ofrecen a las cuentas de empresa para ganar visualización y relevancia dentro del algoritmo. Además del espacio "Instagram Shopping", donde se consultan los productos de las tiendas en línea, su precio, link de compra y toda la información.

El resultado es que hoy Instagram es la red social más frecuentada por un importante sector de la población, teniendo un notorio influjo en sus decisiones de compra (InfoMarketing, 2021). Sin contar que forma parte de los sitios recurrentes de influencers y microinfluencers. Si tienes una tienda online cuyo target abarque jóvenes profesionales, darte de alta en Instagram no debe faltar.

TikTok

TikTok se hizo viral entre los más jóvenes poco tiempo después de su lanzamiento en 2017. Con su planteamiento fresco de videos interactivos acompañados de audios de humor y/o música actual, era inevitable que sucediese.

Ya hemos recalcado cómo este enfoque ha calado en el público, a tal punto de ver réplicas en forma de funciones añadidas de otras redes populares. Ahora te preguntarás ¿cómo puede beneficiar TikTok a mi marca?, o ¿cómo puedo rentabilizar los TikToks? Ya que, al ser un portal relativamente nuevo, no cuenta con tantas características enfocadas a las ventas online como, por ejemplo, Instagram o Facebook.

Las respuestas a ello se hallan en la viralidad potencial que tienen los TikToks, incluso fuera de la app. Los videos se pueden descargar y compartirse en otros lugares de le web. Ninguna otra red en el social media ha tenido un crecimiento porcentual como TikTok en el último año (Datareportal, 2021), dato que eleva muchísimo su rentabilidad. Adicionalmente, TikTok ha comenzado a presentar alternativas para empresas en TikTok For Business. Allí es posible diseñar campañas publicitarias (Ads) con distintos planes y precios.

Este es un contenido patrocinado.