¿Qué regalar en Navidad? Distintos juegos de mesa prometen momentos de diversión sin fin

Se acerca fin de año y es el momento perfecto para compartir con quienes más queremos y crear recuerdos juntos. Una de las mejores formas de crear esas instancias es compartiendo un momento de diversión con juegos de mesa.

Si no tienes juegos en tu casa o no te sabes ninguno, no te preocupes, porque con esta selección de títulos, encontrarás la excusa perfecta para decirle a todos tus invitados que en Navidad los quieres jugando.

Para conectar con los más pequeños, Brainbox es un imperdible en el que deberás memorizar las cartas en tan solo 10 segundos y responder las preguntas al reverso. Además de divertirte y descubrir qué tan buena es tu memoria, aprenderás los datos más inusuales del mundo, los animales e incluso sobre Harry Potter.

Ahora, si lo que buscan es reírse sin parar, Exploding Kittens y sus diferentes versiones y expansiones son la recomendación. Un título de cartas altamente explosivo en donde los invitados se eliminarán uno por uno hasta que solo uno queda en pie.

La cena en ocasiones puede terminar antes de lo esperado, y que mejor manera de disfrutar los bajativos junto a Dobble un juego rápido y dinámico que pondrá a prueba tus habilidades de memoria, ideal para esperar que el Viejito Pascuero pase por tu hogar.

Y para aquellos que les gusta dar la vuelta a la manzana con las maletas en año nuevo para viajar mucho, la recomendación es Aventureros al Tren, un divertido juego en donde competiremos por conectar los distintos destinos, y que ahora está en versiones compactas de ciudades como Nueva York, Londres, Ámsterdam y San Francisco.

Si quieres regalar diversión, los mejores juegos de mesa están disponibles en tu tienda Hobby más cercana.

Este es un contenido patrocinado.