Run For The Oceans: La iniciativa por océanos limpios unirá a comunidades deportivas de todo el mundo

Mientras nos acercamos al Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio, adidas y su socio de larga data Parley for the Oceans, nuevamente actuarán contra la contaminación en el mar junto a la comunidad deportiva global en Run For The Oceans 2022.

La idea es convertir tu actividad física en acción y, por primera vez, se han incluido nuevas actividades en este desafío, haciéndolo más inclusivo: La invitación es a salir a las calles, a la cancha de tenis o de fútbol, o incluso apoyar desde una caminadora o en silla de ruedas para ayudar a proteger los océanos de los residuos plásticos.

El evento se realizará del 23 de mayo al 8 de junio, por quinto año, con la ambición de movilizar a una generación para ayudar a los océanos, que para 2050 podrían contener más plástico que peces, según investigaciones recientes.

A esta altura es necesaria la acción de todos, en todas partes, para crear un cambio real. Es por eso que este año Run For The Oceans se expandirá dando la bienvenida a una gama más amplia de actividades.

Por cada 10 minutos en actividades como running, tenis, caminata, baile y fútbol, Parley limpiará el peso equivalente a una botella de plástico de playas, islas remotas y costas antes de que llegue al océano (hasta un máximo de 250.000 kg).

Quienes quieran participar simplemente deben registrar sus actividades a través de la aplicación adidas Runtastic, Joyrun, Codoon, Yeudongquan o Strava.

Katja Schreiber, vicepresidente de Sostenibilidad de adidas, afirmó: "El tiempo está en nuestra contra en la carrera por acabar con los residuos plásticos, por lo que nos esforzamos más y con mayor enfoque que nunca. Así como este es un problema de toda la industria, también requiere soluciones de toda la industria, porque la sostenibilidad es un deporte de equipo. Al unir a nuestra comunidad deportiva para este reto, podemos inspirar acciones reales contra los residuos plásticos, ofreciendo a las personas una experiencia en la que sus acciones y su activa forma de ser contribuyan a limpiar el océano".

"Es importante que nuestros compromisos de marca reflejen la situación a la que nos enfrentamos, y por eso nos hemos comprometido con el objetivo de reemplazar el poliéster virgen con poliéster reciclado en nuestros productos para 2024, siempre que sea posible", agregó Schreiber.

Desde 2017, Run For The Oceans de adidas y Parley, ha unido a más de 8,2 millones de corredores en todo el mundo, alcanzando un total combinado de más de 81,7 millones de kilómetros.

Desde el inicio de la colaboración en 2015, adidas ha hecho más de 50 millones de pares de zapatos usando Parley Ocean Plastic y cerca de 18 millones de pares solo en 2021. Esto incluye residuos plásticos interceptados en playas y comunidades costeras para evitar que contaminen los océanos.

Para 2022, adidas x Parley han anunciado el lanzamiento de Adizero X Parley y Ultraboost 22 X Parley. Con una huella de carbono de tan solo 3,5 kg por par, los Adizero X Parley representan la primera vez que adidas y Parley se unen para lanzar un concepto con huella más baja, un hito en la colaboración que se logra a través de la innovación y sin sacrificar el rendimiento de los zapatos.

Desde la extracción de la materia prima, pasando por la transformación, el empaque y hasta el final de la vida del producto, adidas calcula y comunica su huella de carbono, de acuerdo con una norma reconocida internacionalmente: ISO 14067. Los datos medioambientales que se ponen a disposición ofrecen la máxima transparencia a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

Si bien la colaboración adidas x Parley demuestra que es posible avanzar en el camino para acabar con los residuos plásticos, aún queda mucho por hacer.

Cyrill Gutsch, CEO y fundador de Parley, recordó que "hace siete años, adidas firmó un contrato para apoyar a Parley como socio fundador. Con esta decisión, las Tres Rayas demostraron el coraje de enfrentar una amenaza épica: La crisis de los residuos plásticos. Desde entonces, millones de personas nos han apoyado con acciones concretas y con la compra de productos fabricados con Parley Ocean Plastic®, un material que inventamos para financiar nuestro trabajo".

"Estos productos se convirtieron en símbolos del cambio, banderas que llevan un mensaje optimista. Podemos acabar con la crisis limpiando nuestro planeta, inventando nuevos materiales y, lo más importante, cambiando nuestra forma de pensar", advirtió Gutsch, quien señala que "hoy en día, el plástico sigue amenazando la vida. Pero ahora miles de millones de personas saben lo perjudicial que es. Run For The Oceans es el momento en el que trabajamos para crear conciencia y ampliar aún más nuestro movimiento. Donde todos podemos tomar partido. ¡Corre con tus pies y con tu mente! Ayúdanos a acabar con esta batalla épica. Juntos podemos ganar esta misión imposible y acabar con la destrucción de nuestro mágico planeta azul. ¡Únete a Parley for the Oceans!"

Para obtener más información e inscribirte, visita adidas.cl/runfortheoceans.

Este es un contenido patrocinado.