Salud oral gratuita: Niños de La Pintana se llenaron de sonrisas en clínica de Uno Salud Dental

En una fiesta se transformó la tranquila sala de espera de la clínica Puente Alto Elisa Correa, de Uno Salud Dental, cuando decenas de niños de la comuna de La Pintana entraron sonriendo en compañía de sus padres.

Eran beneficiarios de la Corporación Jesús Niño que fueron recibidos con abrazos por dentistas, técnicos y administrativos de Uno Salud Dental, quienes fueron sus anfitriones durante la motivadora jornada de atención dental, educación de higiene bucal y mucha entretención.

Mientras un grupo se divertía pintando y otro aprendía a lavarse los dientes con cepillos de juguete, hijos, padres y tutores comenzaban a ser atendidos por un equipo de 25 voluntarios a cargo del primer Operativo de Salud Oral del año 2023, que se realizó durante mayo.

"Es la quinta vez que realizamos un Operativo de Salud Oral y pretendemos seguir con este tipo de actividades que dan acceso a salud oral a más personas a lo largo del país", comentó la coordinadora de Gestión Clínica de Uno Salud Dental, Dra. Patricia Bozzolo.

El equipo de voluntarios llegó temprano y entusiasmado por aportar a este operativo, cuyo objetivo fue acercar la odontología a los niños, brindando atención dental tanto a ellos como a sus padres y tutores, a través de un enfoque preventivo. "Les realizamos fluoraciones, destartrajes supragingivales y educación de hábitos de higiene", explicó el Dr. Diego Kondor, coordinador del Área de Calidad de Uno Salud Dental.

La Dra. Karla Rodríguez, jefa de contraloría clínica de Uno Salud Dental fue una de las profesionales que participó en el operativo y remarcó: "Nos conmueven y nos motivan los rostros de agradecimiento de los niños y adultos, cada gesto y cada sonrisa demuestra que estamos generando un impacto positivo en la vida de los pacientes. Los voluntarios nos vamos a nuestro hogar con el corazón lleno".

Atenciones dentales cuidadosas

El operativo organizado por Uno Salud Dental en alianza con la Corporación Jesús Niño comenzó cerca de las 14:00 horas en la sede de la ONG en La Pintana, donde las familias -unas 80 personas entre adultos e infantes- abordaron tres buses que los trasladaron hasta la clínica. "Los niños venían muy contentos y para algunos era su primera visita al dentista, por tanto, les explicamos los distintos procedimientos y materiales que ocupábamos, y les hablamos del rol que tiene el dentista", detalló el contralor clínico de Uno Salud Dental, Dr. Francisco Moreno.

Una vez en el box, la sesión que tuvo cada paciente -niño y adulto- fue individualizada, en base a un diagnóstico que los profesionales hicieron de la salud oral de cada uno. El pequeño Agustín fue uno de los infantes que llegó en compañía de sus padres para recibir un diagnóstico. "Me encantó la atención, fueron todos amables: a mi hijo le daban miedo los sonidos del dentista, pero de acá salió muy feliz, no lloró. Nosotros somos trabajadores independientes y se nos complica pagar un tratamiento; pero es importante sonreír, por eso cuando me avisaron del operativo yo dejé todo y me vine con mi guagüita", sostuvo Emily Jorquera, madre y vecina de la población El Castillo.

"La atención fue espectacular, porque la doctora fue muy profesional en su trabajo, le dio la confianza a mis hijos para que ellos también participaran y los vi muy confiados", comentó Luis Rojas, ciudadano venezolano residente en Chile y padre de cuatro hijos: Francia, Grecia, Albert y Esaú.

Evelina Muñoz fue otra de las vecinas de El Castillo beneficiadas por el Operativo de Salud Oral de Uno Salud Dental. Ella llegó hasta la clínica de Puente Alto en compañía de Emily, la menor de sus seis hijos, que después de ser atendida recibió charlas sobre la importancia de cuidar la sonrisa. "La limpieza dental es importante porque los tratamientos dentales son muy caros. Yo a mi hija le enseñó a lavarse los dientes con videos de Youtube, para que no le pase lo que me pasó a mí", recalcó la madre.

Durante la jornada, cada una de las familias de La Pintana tuvo oportunidad de interactuar con profesionales y hacer preguntas sobre la mejor forma de cepillarse los dientes y cuidar su salud oral. "Fue una instancia enriquecedora, los niños se fueron muy contentos porque no solo nos enfocamos en sus bocas, sino que también nos conocíamos, interactuábamos y nos reíamos. Fue una instancia súper bonita", precisó el Dr. Moreno.

Niños de contextos vulnerables

La Corporación Jesús Niño, con sede en la comuna de La Pintana, trabaja formando a niñas, niños y jóvenes para que sean agentes de cambio de su entorno, desarrollando en ellos herramientas para su superación.

Gabriela Quezada, trabajadora social y coordinadora del Área Social y Comunitaria de la organización, explica que los beneficiados son familias "que viven en contextos vulnerables y segregados, donde faltan servicios básicos como educación, salud y vivienda, por lo que no tienen todas las condiciones para desarrollarse plenamente".

La ONG brinda atención en dos ámbitos: a través del jardín infantil montessori "Millaray", que ofrece educación formal, y con el programa "Educa Más", que desarrolla dos líneas, una de apoyo educativo para niños y niñas, además de talleres culturales y recreativos que potencian habilidades socioemocionales de jóvenes. Así, los beneficiarios que atiende la corporación van entre los 3 y los 17 años.

"Para las familias es muy importante tener acceso a una clínica dental para atenderse. Yo, como coordinadora del área social, tengo muchos padres y madres que vienen a preguntarme: ¿Cómo lo hago para acceder a un dentista? ¿Dónde pido hora? Este operativo les viene caído del cielo, porque responde a las necesidades que tienen efectivamente las familias", explicó la coordinadora del Área Social y Comunitaria de la corporación.

Antes de volver a sus casas, cada niño y adulto recibió un kit preventivo que contaba con cepillo y pasta de dientes. Y lo más importante: volvieron a sus casas convencidos de la importancia de tener sonrisas sanas. "Este operativo fue súper importante, las familias estaban alegres y agradecidas de Uno Salud Dental", finalizó la trabajadora social de la Corporación Jesús Niño.

Este es un contenido patrocinado.