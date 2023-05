Uno Salud Dental da becas a cirujanos dentistas para tener más especialistas en regiones

"Es importante sentir el apoyo de una empresa que apuesta por ti", dice con gratitud el Dr. Sergio Mallea, cirujano dentista que estudia su especialidad de rehabilitación oral gracias a la Beca de Postgrado Uno Salud Dental, un programa que este 2023 continúa con su segunda versión.

Tal como el año anterior, la beca sigue apoyando a cirujanos dentistas para trasladarse posteriormente a diferentes regiones de Chile. Hasta la fecha, son ocho los odontólogos beneficiados con el financiamiento del 50% de la matrícula y arancel de dos años curriculares, quienes se comprometen a, después de terminar sus estudios, trabajar media jornada en alguna clínica de Uno Salud Dental fuera de Santiago.

"Fue un primer año muy exitoso, tuvimos cuatro becados de los cuales dos ya están devolviendo su beca, así que estamos contentos de ofrecer especialidades en regiones. Este segundo año estamos continuando con cuatro becados más, con el foco puesto en rehabilitación oral, para así devolverle la forma, función y estética dental a los pacientes", detalla la Dra. Francisca Contreras Luna, gerente Clínico y de Calidad de Uno Salud Dental, sobre el beneficio que apoya a profesionales de las universidades Andrés Bello, Finis Terrae y San Sebastián.

El director de Postgrados Odontológicos de la Universidad Finis Terrae, Dr. Ricardo Von Kretschmann, valoró la existencia de un beneficio así de inédito para estudiantes: "Lo más valorable de esta beca de Uno Salud Dental es que se da la posibilidad a colegas cirujanos dentistas de que se formen y puedan proyectar el ejercicio de su especialidad en las distintas regiones del país donde suele ser necesario".

"Es importante ejercer la odontología en regiones porque la gente siente la falta de especialistas y, por tanto, es muy valorable que se estén generando condiciones básicas para que los especialistas formados puedan salir de Santiago con una buena empleabilidad y así generar oportunidades familiares de crecimiento personal", comenta el Dr. Mario Zúñiga, director de Postgrados de la Universidad San Sebastián; mientras su par de la Universidad Andrés Bello, la Dra. Waleska Zuzulich, lo que más destaca de la beca "es que entrega una oportunidad real a cirujanos dentistas de poder financiar sus programas de especialización".

De los cuatro becados este 2023, las futuras especialistas Dra. Cristina Gutiérrez (USS) y Dra. Paula López (UNAB) escogieron ciudades del norte para trabajar una vez terminados sus estudios, mientras que el Dr. Alejandro Sánchez (UFT) y Dr. Sergio Mallea (USS) lo harán en el sur. "En el país no existen becas de financiamiento para especialidades, existe un programa de generales de zona pero no es suficiente, por tanto nuestro rol como empresa es entregar más especialistas para Chile", enfatiza la gerente Clínico y de Calidad de Uno Salud Dental.

Jóvenes que cumplen sueños

Durante un desayuno en las oficinas de Uno Salud Dental se distinguió a los cuatro becados 2022, instancia en que se conocieron sus historias personales y proyectos que los llevarán a dejar la capital y cambiar radicalmente de vida.

"Desde el pregrado siempre quise migrar y en el norte se necesitan más especialistas. Hay una gran necesidad de ortodoncistas, por ejemplo. Así que esta beca representa una gran oportunidad para cursar la especialidad de forma más llevadera y al mismo tiempo es un beneficio extra saber que voy a tener trabajo terminando la especialidad", reconoce la Dra. Cristina Gutiérrez, que cursa su especialidad en la Universidad San Sebastián.

En la misma universidad estudia su especialidad en rehabilitación oral el Dr. Sergio Mallea, otro de los becados que reconoce la importancia de aportar a las regiones: "Me voy a Curicó, Región del Maule, porque a pesar de no estar lejos de Santiago, ahí se necesitan especialistas; y además es una zona muy linda para quedarse por mucho tiempo. Esta beca es importante porque los posgrados en Chile no son muy económicos y por otro lado uno se siente apoyado por alguien más que su familia para seguir estudiando, perfeccionándose y desarrollándose, y es importante sentir el apoyo de una empresa que apuesta por ti".

"Seguir especializándome es una obligación porque la odontología siempre está avanzando y esta beca para mí es muy importante porque me prestó ayuda económica en momentos que más la necesitaba por temas personales, eso se lo agradezco mucho a Uno Salud Dental", confiesa el Dr. Alejandro Sánchez, que estudia su especialidad de rehabilitación oral en la Universidad Finis Terrae y, al terminarla, pretende instalarse en alguna ciudad del sur como Valdivia, Osorno o Puerto Montt.

La Dra. Paula López, en tanto, es de Calama y dice que quiere volver a su ciudad natal cuando termine la especialidad en rehabilitación oral que cursa en la Universidad Andrés Bello: "Calama es una ciudad super olvidada del norte, entrega mucho al país pero recibe muy poco, por tanto hay una escasez gigante de dentistas, los que hacen mucho pero con poco conocimiento en pro de ayudar. Las ganas de especializarse tiene que ver con ayudar a la gente con la que crecí. Hasta ahora he cumplido todos mis sueños profesionales, siempre estoy haciendo cursos y diplomados, este era el último escalón que necesitaba cumplir".

Uno Salud Dental seguirá trabajando codo a codo con las universidades que ofrecen postgrados de especialidad para cirujanos dentistas, con el fin de apoyar a profesionales talentosos y, además, contribuir a la descentralización de Chile en materia de salud bucal.

"Las listas de espera en odontología son altísimas sobre todo en regiones, por lo tanto esperamos que nuestros becados vayan a aportar con su especialidad no solo a las clínicas de Uno Salud Dental, sino también el día de mañana lo puedan hacer en hospitales y consultorios", finaliza la Dra. Francisca Contreras Luna.

