Vuelve a Chile Portfolio Night 2023 by The One Club

Inbrax y Duoc UC anunciaron por segundo año consecutivo la llegada del evento más esperado del año para los creativos de la industria publicitaria: Portfolio Night 2023 by The One Club.

Las actividades se realizarán el 1 de junio en la sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC, a partir de las 18:00 horas. Al término de la jornada se elegirá a la mejor carpeta de la noche que ganará el premio All Star.

Portfolio Night, conocido como la revisión de portfolios más grande del planeta, reúne a los mejores directores creativos y directoras creativas de Chile para ofrecer valiosos comentarios y seleccionar la mejor carpeta de la noche. Es una oportunidad única para que los jóvenes talentos en el campo del diseño, la publicidad y la comunicación demuestren su habilidad y creatividad.

El evento contará con la participación de destacados profesionales de la industria, quienes brindarán su experiencia y orientación a los participantes para ayudarles a perfeccionar sus portfolios y destacar en sus carreras. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con estos profesionales de renombre y recibir comentarios valiosos sobre su trabajo.

Inbrax y Duoc UC son los anfitriones de este evento de renombre que fomenta el crecimiento y el desarrollo del talento creativo en la comunidad y que se realiza en más de 20 ciudades y de manera simultánea. Portfolio Night 2023 by The One Club representa una plataforma inigualable para establecer contactos, recibir orientación de expertos y mostrar su trabajo a una audiencia selecta de profesionales.

Fecha: 1 de junio de 2023.

Hora: A partir de las 18:00 horas.

Lugar: Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo.

Dirección: Camino el Alba 12881, Las Condes.

Toda la información sobre Portfolio Night 2023 y cómo participar, la encuentras en su sitio web https://events.oneclub.org/portfolio-night-2023 o también contactando a Pancho González al +56992387965 o al mail pancho@inbrax.cl

Este es un contenido patrocinado.