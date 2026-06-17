Día del Padre: seis libros para regalar según la personalidad de cada papá

Encontrar el regalo perfecto para el Día del Padre suele convertirse en un desafío cada año, por lo que te proponemos optar por un obsequio que conecte con sus gustos personales y lo acompañe en sus momentos de descanso o en su día a día.

Y es que cada papá tiene una forma única de ver el mundo y, entre las novedades de nuestros sellos en Penguin Random House, te aseguramos que encontrarás el regalo perfecto para celebrarlo en su día este domingo 21 de junio.

Si en tu casa tienes a un chef aficionado, un devorador de novelas históricas o a alguien que disfruta analizando la contingencia, conectando con la naturaleza o reviviendo la pasión por la cancha porque es futbolero de corazón, aquí tenemos las recomendaciones perfectas para él.

Y si aún no es lector, no pierdas la oportunidad de introducir a tu papá en este maravilloso mundo de los libros. Seguramente hay una historia esperándolo.

¡Tengo hambre, papá! Cocina para tus hijos sin morir en el intento

Con humor, cercanía y creatividad, Benjamín Nast comparte en este libro sus experiencias como chef y como padre, enfrentando la prueba más desafiante: cocinar para sus hijos. Entre anécdotas familiares y recetas prácticas, propone un enfoque lúdico y relajado para alimentar a los niños sin perder la cordura.

El libro recorre situaciones cotidianas de cualquier familia: desayunos exprés para mañanas caóticas, loncheras creativas, cenas rápidas, onces improvisadas, postres salvadores y recetas para ocasiones especiales. Todo con el sello de Nast: sabor, ingenio y mucho humor.

"¡Tengo hambre, papá!" no es solo un libro de recetas, sino también un homenaje a la crianza y a la cocina como espacio de encuentro. Aquí, la improvisación y el cariño se convierten en los ingredientes principales.

Un veterano de tres guerras (edición especial)

Reedición revisada y aumentada del best seller que reúne las experiencias del abogado y oficial del Ejército José Miguel Varela en la Guerra del Pacífico, las campañas de La Araucanía y la Guerra Civil de 1891.

Un libro que, en su primera versión, ha vendido más de 60 mil ejemplares y se ha convertido en un clásico de la crónica histórica.

Esta nueva edición contempla un capítulo inédito sobre los años de José Miguel Varela trabajando como notario en Valdivia y su participación en la logia masónica.

Este nuevo capítulo no corresponde a las memorias del soldado, sino a la investigación recopilada por Guillermo Parvex tras la publicación del libro.

Teorías conspirativas: la ciencia detrás de la creencia

En este nuevo libro, Gabriel León, el divulgador científico más querido de Chile y autor de best sellers como La ciencia pop, se adentra en uno de los fenómenos más fascinantes y perturbadores de nuestro tiempo: ¿por qué creemos en ideas que desafían la evidencia?

A partir de casos reales como el Pizzagate o las conspiraciones sobre la pandemia, el autor desmonta mitos y muestra cómo estas narrativas no nacen del absurdo, sino de necesidades emocionales, cognitivas y sociales muy reales.

Gabriel León recorre la neurobiología, la psicología y la dinámica social detrás del pensamiento conspirativo. Explica cómo nuestro cerebro busca patrones, intenciones y certezas incluso donde no las hay, y cómo la desconfianza, la ansiedad y la necesidad de pertenencia pueden transformar dudas en convicciones.

Este no es un libro sobre teorías extravagantes, que por supuesto estarán presentes, sino sobre cómo funciona la mente humana cuando intenta darle sentido a un mundo incierto.

Con la mirada que ha marcado sus libros anteriores, Gabriel León ofrece herramientas concretas para entender y resistir el atractivo de estas creencias. Porque, en una era en la que la desinformación se propaga más rápido que nunca, comprender por qué creemos es el primer paso para no caer.

Un libro urgente, lúcido y necesario, que confirma a su autor como uno de los grandes narradores de la ciencia contemporánea.

Árboles chilenos

En este importante y contundente libro, Ricardo Walker nos invita a caminar bajo la sombra de los árboles nativos de Chile, guardianes silenciosos de nuestra historia natural y cultural.

Con una prosa cercana y sensible, el autor, dedicado al cultivo y preservación de árboles en su vivero, entreteje recuerdos personales, observaciones de campo y las voces de naturalistas, artistas y estudiosos que, a lo largo del tiempo, han dedicado su mirada a la riqueza de nuestro patrimonio natural.

Cada relato es un encuentro con la belleza del arrayán, la majestuosidad de la araucaria o la delicadeza del quillay, una experiencia que nos recuerda nuestra relación esencial con la naturaleza y la urgencia de protegerla.

Las delicadas ilustraciones de María Edwards acompañan este recorrido, otorgándole una dimensión visual única, en la que cada especie cobra vida y se convierte en protagonista de un relato que combina ciencia, historia, arte y memoria.

La historia del fútbol en 500 partidos

Este libro de Luciano Wernicke demuestra que sí: medio millar de instantáneas, a veces heroicas y a veces azarosas, dieron forma al juego de pelota inventado por los ingleses hasta convertirlo en el mayor espectáculo del planeta.

Desde el día en que, en un pub de Londres, en 1863, se fijaron los primeros reglamentos, hasta el sistema de ligas, los primeros mundiales de selecciones y la explosión del fútbol gracias a figuras totémicas como Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, este recorrido construye un relato vibrante y cronológico de casi dos siglos de historia.

Pero la pelota no rueda solo en los pies de los más grandes. En esta antología sorprendente también entran a la cancha partidos que definieron el uso de arcos y mallas, la duración de 45 minutos por tiempo, el rol del entrenador o los múltiples inventos para desempatar: desde la moneda al aire hasta los goles de oro y de plata.

El partido que terminó con 149 goles, el que fue suspendido 33 veces por el mal tiempo, el día en que las mujeres pisaron por primera vez el césped, el momento en que se empezaron a usar las tarjetas amarillas y rojas, los equipos marcados por accidentes aéreos o el único encuentro al que asistió Hitler: cada capítulo suma una historia mínima que agranda la leyenda.

El lector va a devorar estas páginas como una pared perfecta o una gambeta de antología y, casi sin darse cuenta, habrá recorrido 160 años de goles, injusticias, hazañas y alegrías. Abra el libro, que ruede el balón y que la historia del fútbol vuelva a jugarse.

Cuatro balas para el Tira Gutiérrez

El Tira Gutiérrez no es un detective común. Sabe que la verdad casi nunca se esconde detrás de una pista, sino en las palabras que la gente calla.

Con su humor seco, su instinto agudo y una mirada que mezcla ternura y desconfianza, recorre el norte chileno, y más allá, siguiendo rastros de crímenes que lo obligan a entrar en vidas marcadas por la soledad, el deseo, la fe o el miedo. Allí, en esas grietas, es donde encuentra la verdad.

Cuatro balas, cuatro casos y cuatro viajes por la memoria, el deseo y la fe, narrados con esa voz inconfundible que ha convertido a Rivera Letelier en uno de los escritores más queridos del país.

Este es un contenido presentado por Penguin Random House.